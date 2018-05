Az ősi szárnyas úgy harapott, mint egy dinoszaurusz

A késő kréta korszakban élt ősi madárfaj koponyájának legfrissebb vizsgálatai arról árulkodnak, hogy testét ugyan tollak borították, mint a mai madarakét, de a csőrében végig fogak sorjáztak. Így a harapása felért egy dinoszauruszéval.

Ichthyornis dispar nevű ősi madárfaj a kései kréta korszakban, mintegy 87 millió évvel ezelőtt élt. A koponyáján nemrégiben elvégzett legfrissebb vizsgálatok arról árulkodnak, hogy bár kicsi csőre volt, a felső állkapcsa hajlékony és izmos volt. A csőrében felsorakozó fogak pedig mind a vadászatban, mind a fennmaradásban segítették.

Ez a faj azért különleges az őslények sorában, mert hosszú időn keresztül ez volt az egyetlen ismert, fogakkal rendelkező madárfaj – mondta el Lawrence Witmer, az athéni Ohio Egyetem paleontológusa. A madár koponyáján nemrégiben elvégzett 3D-s vizsgálat egy sor új ismeretet szolgáltat az őshüllők és a madarak közötti átmenetet képviselő faj bőréről, fogas állkapocsáról és a mai madarakéval megegyező csőréről.

A disparról már több mint másfél évszázada is készítettek feljegyzéseket. A korábbi leírások szárnyfesztávolságát megközelítőleg hatvan centiméterben határozták meg, említést tettek a dinoszauruszokéhoz hasonló fogsoráról, sőt mindezeken túl a hajdani lelet vizsgálata arról is árulkodott, hogy szárnyai és szegycsontja lehetővé tették, hogy a madár a magasba emelkedhessen.

Az ősmadár koponyája sokban hasonlít a mai madarakéhoz: azonban a tudósok által primitívként leírt csőrhöz aránytalanul nagy fej társult. Ugyanakkor az állat felső állkapcsa a mai szárnyasokhoz hasonlóan független volt az alsótól, így már a dispar is képes volt kezdetleges csőrével tárgyakat megragadni vagy csipegetni, akárcsak mai „leszármazottai”.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az ősszárnyas értelmi képességeiben is sokban hasonlított mai társaihoz. Hasonlóan dolgozta fel az agya a körülötte lévő világot, és hasonlóan is mozgott, mint a ma élő madarak, így feltehetően képes volt repülni is.

Luis Chiappe, a Los Angeles-i Nemzeti Természettudományi Múzeum dinoszaurusz-részlegének igazgatója azonban a koponya méretének és a repülés képességének kapcsolatában bizonytalan. Kétkedését az is indokolja, hogy a dispar átmenetet képezett a hüllők és a madarak között, így a speciális testfelépítése nem biztos, hogy lehetővé tette azt, hogy a dinoszauruszok feje felett repüljön rövidebb vagy hosszabb távokon.