Az értelmes ember több hullámban hagyta el Afrikát

Az értelmes ember körülbelül 300 ezer évvel ezelőtt bukkant fel Afrikában. A jelenleg is uralkodó nézet szerint 60 ezer évvel ezelőtt, egyetlen nagyobb hullámban vándorolt ki, majd terjedt el Eurázsiában. Az utóbbi években azonban több, hasonló felfedezés megkérdőjelezte ezt a feltevést.

A szaúd-arábiai Nefúd-sivatagban, az al-Vuszta lelőhelyen 2016-ban talált emberi ujjperccsont korát radiometrikus módszerrel határozták meg, és eszerint legalább 85 ezer, de lehet, hogy 90 ezer éves. A több mint három centiméteres csont egy felnőtt ember középső ujjának középső ujjperce lehet. Ez a legrégebbi Homo sapiens-kövület Afrikán kívül.

