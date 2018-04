Az FBI segített felgöngyölíteni egy múmia rejtélyét

A régészek megállapították, hogy a sír egy Dzsehutinaht nevű hivatalnoké és feleségéé volt, azt azonban nem tudták megmondani, hogy a férfi vagy a nő feje került-e elő.

Odile Loreille, az FBI biológusa belefúrt a fejből kihúzott fogba, a port összegyűjtötte, és speciális oldatban feloldotta. Az oldatot DNS-másoló eljárásnak, majd szekvenálásnak vetette alá. A nemi kromoszómák arányának megállapításából arra következtetett, hogy a fej férfié.

A biológus a CNN-nek elmondta, hogy nem tudta, sikerül-e a meghatározás, mivel azt hitte, hogy túlságosan károsodott a fej. Valamint attól is tartott, hogy nem lesz elegendő anyag, amelyen a vizsgálatokat le lehet folytatni.

The mystery of a 4,000-year-old ancient Egyptian mummy’s head has finally been solved, after the FBI successfully extracted DNA from its tooth https://t.co/XYDzgpVsMF pic.twitter.com/1U1tUjZ4Vw

— CNN (@CNN) April 8, 2018