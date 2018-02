Egyeduralmuk okozhatta a dinoszauruszok vesztét

Saját sikerességük, gyors elterjedésük és jó alkalmazkodó képességük lehetett a dinoszauruszok veszte egy új kutatás szerint, mely feltérképezte az ősgyíkok elterjedését a Földön.

Az aszteroida becsapódásakor már csökkenhetett a dinoszauruszok száma

A brit tanulmány szerint, melyet a Nature Ecology and Evolution című szaklap friss száma közölt, a dinoszauruszok száma már csökkenőben volt, amikor az őket elpusztító aszteroida a Földbe csapódott. Dél-amerikai „szülőhelyükről” viszonylag gyorsan népesítették be az egész Földet, több száz fajuk alakult ki a félelmet keltő, zsarnokgyíkként is emlegetett Tyrannosaurustól a hosszú nyakú Diplodocusig.

Belekényelmesedtek abba, hogy nem találtak vetélytársra

Az elterjedésüket feltérképező kutatók szerint a dinoszauruszok azért tudtak ilyen gyorsan elszaporodni, mert a megjelenésük előtt nem sokkal lezajlott egy nagy kihalási esemény. Mivel a letarolt vidékeken alig találtak vetélytársra az ételért és a területért folyó harcban, elszaporodásuknak semmi sem állt útjában. Uralmuk vége felé azonban, amikor már a világ szinte minden élőhelyéhez alkalmazkodtak, terjedésük lelassult.

A tudósok statisztikai számítások alapján rajzolták fel a Föld háromdimenziós terében, hogy hol élt egy-egy dinoszaurusz és hol éltek az ősei. Térképük teljesebb képet ad az ősgyíkokról, mint a kövületek önmagukban.

A Readingi Egyetem kutatója szerint a kihalásuk előtt nem sokkal már nem tudtak hova mozdulni, szabályosan elárasztották a Földet. Nem jöttek már létre új fajok sem az utolsó érákban, mivel annyira speciálisan alkalmazkodott mindegyik az adott feltételekhez.

A szuperkontinens széttöredezése után még létrejöhettek új fajok

Akadnak azonban tudósok, akik vitatják, hogy az aszteroida becsapódásakor már leáldozóban lett volna a dinoszauruszok uralma. David Martill, a Portsmouthi Egyetem kutatója szerint a kréta időszakban, amikor a kisebb kontinensekké töredezett szét az ősi szuperkontinens, új dinoszaurusz fajok születtek egészen addig, amíg a meteor el nem pusztította őket.

Tehát még további vizsgálatok és leletek szükségesek ahhoz, hogy kiderüljön mely állítás igaz a dinoszauruszok elterjedésével kapcsolatban.