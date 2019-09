A Down-szindrómával küzdő gyerekeknél fontos az integráció

Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a Down-szindrómás gyerekek integratív fejlesztésére. Ebben Magyarországon élen jár a Rejtett Kincsek Down egyesület.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A magzatnál már a tizenhatodik héten diagnosztizálják a Down-szindrómát, és a huszadik hétig mérlegelhetnek a szülők, hogy vállalják, vagy nem a beteg gyerek felnevelését. Az a pozitív tapasztalat, hogy egyre több család vállalja a Down-szindrómával diagnosztizált gyereket – mondta Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A betegségben szenvedő gyerekeknél

minél hamarabb el kell kezdeni a fejlesztést, ahhoz, hogy teljes életet élhessenek,

de hangsúlyozta, nem szabad túlzásba esni, és fejlesztésről fejlesztésre vinni a gyereket, hiszen szükségük van a gyerekkora, a játékidőre. Nyíregyházán létrehoztak olyan fejlesztőközpontot és játszóteret, ahol a szabad játék is fejlesztő hatással bír.

A budapesti fejlesztőközpont udvarán jövő tavasszal szeretnék átadni az Űrállomás játszóteret, mely hasonló funkciókat lát majd el, mint a nyíregyházi. A játszótéren mind az öt érzékszervre ható eszközöket építenek be azzal a céllal, hogy ne csak a Down-szindrómás gyerekek tudják használni, hanem a más fogyatékkal élők is, sőt még a teljesen egészséges gyerekek is élvezhetik ott a játékot. Ezzel a gyerekek integrációját is elősegítik. Emellett egy űrprogramot is elindítottak, melynek célja a gondolkodásra, kreativitásra serkentés, amellyel arra ösztönözik a részvevőket, hogy képzeljék el hogyan is fognak élni a Down-szindrómával élők az űrben a távoli jövőben – mondta Kisari Károly.

Hozzátette, egyesületének célja a társadalom megítélésének, hozzáállásának megváltoztatása a Down-szindrómával szenvedőkkel szemben. Emellett a kórban szenvedőknek is igyekeznek minél több segítséget nyújtani. Egy olyan integratív világot szeretnének létrehozni, ahol már nem kérdés, hogy hogyan tud boldogulni egy Down-szindrómás.

Hozzátette: fontos lenne, hogy

Magyarországon is teret nyerjen az integratív fejlesztés,

hiszen rendszerszerűen mindössze egy iskola fogadja a Down-szindrómás gyerekeket. Vannak olyan intézmények is, ahol egy-egy lelkes pedagógus vállalja a beteg gyerekekkel való foglalkozást, akkor is ha az iskola nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával. Ez hasznos, mivel az egészséges gyerekek is nagyon sok empátiát tanulhatnak, illetve azt is elsajátítják, hogyan lehetnek Down-kóros társaik segítségére – tette hozzá Kisari Károly.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.