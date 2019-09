Még nem tudták megfejteni mi okozhatja az ezerarcú kórt

Az ezerarcú kór néven is ismert szklerózis multiplex betegségben Magyarországon csaknem nyolcezer ember szenved. Segítésükre több szervezet is működik az országban. Pécsett például az SM Klubban olyan egyének beszélnek tapasztalataikról, akiknél régebben diagnosztizálták a betegséget, így segítik azokat, akiknél még csak most fedezték fel.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Czika László)

A szklerózis multiplex (SM) fiatal felnőtteket érintő autoimmun idegrendszeri betegség. Tünetei egyénenként változnak,

okozhat látásvesztést,

hallásromlást, beszédlassulást, kézremegést, járásképtelenséget is. A betegség ma még nem gyógyítható, viszont korszerű kezeléssel és a környezet támogatásával az életminőség jelentősen növelhető.

A szklerózis multiplex kezelésével a betegek teljes életet élhetnek

Magyarországon már több mint tíz gyógyszer is elérhető a betegség kezelésre ahhoz, hogy az egyének teljes életet élhessenek, vezessenek gépjárművet, dolgozzanak vagy akár gyermeket is vállalhassanak – mondta Rajda Cecília, a szegedi neurológiai klinika egyetemi docense a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A doktornő hozzátette: még nem tudják, mi okozza a betegséget, viszont számos faktor, mint a mozgáshiány, dohányzás, egészségtelen táplálkozás,a D-vitamin hiánya fokozhatja az előfordulását.

A betegség során a mielinhüvely sérül – olyan szigetelőanyag, ami az idegrostokat borítja –, melynek szerepe

az információ gyors szállítása az idegrostok mentén.

Szerencsés esetben a szervezet képes három hónap múlva újratermelni a mielint – közölte Rajda Cecília.

Azonban – tette hozzá –, ha ez mégsem történik meg, a mielin mesterséges úton nem vihető be a szervezetbe, csupán olyan gyógyszerek, vitaminok szedhetők, melyek serkentik a szervezetet a mielin újratermelésében. Ebben a témában számos kutatás folyik napjaikban is, viszont lényegi áttörés a közeljövőben még nem várható.

Idén Gyulán rendezik meg az országos SM-napot

B. Papp László, a Magyar Sclerosis Multiplex Betegek Szövetségének szóvivője elmondta, szombaton lesz az országos SM-nap, ahol a résztvevők – nemcsak szklerózis multiplexben szenvedőket várnak – számos érdekes beszélgetésen vehetnek részt, szó lesz a „csodagyógyszerektől” a munkahelyi leszázalékolásig.

Azt is elmondta, hogy hagyományosan az eseményt minden évben szeptemberben rendezik meg az ország különböző helyszínein. Idén a gyulai Vigadó ad otthont a rendezvénynek.

A Magyar SM Betegekért Alapítvány

fotópályázatot hirdetett,

melynek témája a betegségben szenvedők élete. A pályázatra 42 pályázó 183 képpel nevezett be. A beérkezett képekből álló kiállítás megnyitója és a díjátadó szintén szombaton lesz. B. Papp Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a most nyíló tárlatot az ország több pontján is megtekinthetik a közeljövőben az érdeklődők.