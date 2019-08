Új vérvizsgálat mutatja ki, megérjük-e a következő tíz évet

A kísérletben, melyben 44 ezer fő vérét elemezték, 83 százalékos pontossággal meg tudták jósolni, hogy valaki elhalálozik-e a következő 2–16 évben – olvasható a Daily Mail hírei közt.

A kutatás során megfigyelt biomarkerek olyan anyagok, amelyek egy-egy betegség jelenlétét, illetve annak súlyossági fokát is jelzik. Lehetnek kívülről bevitt anyagok, vagy akár egy antitest megléte, sőt különböző molekulák, enzimek, hormonok és gének által előállított anyagok is.

Scientists develop a blood test which can predict whether you will die in the next 10 years with more than 80% accuracy https://t.co/TMiMGBFnDa

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2019