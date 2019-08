A légszennyezés olyan káros lehet, mint napi egy doboz cigaretta

A kutatásban 7071 fő vett részt az Egyesült Államok hat nagyobb városából, életkoruk 45 és 84 év között volt. Az alanyokat átlagban tíz éven keresztül folyamatosan vizsgálták, illetve mérték a levegő finom részecske tartalmát, a nitrogén-oxidot és az ózonszintet a lakóhelyükön. A tüdő állapotát CT-vizsgálattal ellenőrizték, és feljegyezték annak romlását és az esetleges tüdőtágulat kialakulásának folyamatát – olvasható a Sky News hírei közt.

A tanulmány szerint a hosszú távú kitettség a légszennyező anyagoknak

és a talaj menti ózon is nagyban hozzájárult a tüdő egészségének romlásához.

