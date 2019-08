Világújdonságnak számító hallásjavító implantátumot kapott két kisgyerek a Debrecenben

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetemen (DE) ültették be két kisgyerek belső fülébe azt a világújdonságnak számító hallásjavító implantátumot, amely akár zajos környezetben is elősegíti a hatékony beszédértést – jelentették be az egyetem klinikai központjának (DEKK) keddi sajtótájékoztatóján.