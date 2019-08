Különleges módszerrel válik lehetővé a szív 3D-s nyomtatása

A kollagén a legtöbb szövet és szerv fő alkotóeleme, de mind ez idáig hiába próbálták a laboratóriumokban 3D-s nyomtatással előállítani – olvasható a Physics World cikkében.

Az újonnan kifejlesztett FRESH-módszerrel azonban

a hajszálerektől kezdve egészen a komplett szervig.

Habár a 3D-s technológiás nyomtatás már az 1980-as évektől jelen van, a regeneratív orvoslásban még csak alig két évtizede kezdtek vele kísérletezni. A szövetek és az érrendszerszerű hálózatok előállításával való kísérletek száma megugrott mostanában, az élő sejtek és az olyan puha anyagok, mint az extracelluláris mátrixot felépítő kollagén létrehozása azonban idáig túl bonyolultnak tűntek.

“we can now print scaffolds and tissues that actually have biological function” – Feinberg @RegenBio as they 3D print fully functioning components of human hearts https://t.co/F1nIsb4lEN #3dprinting #biofabrication

— Physics World (@PhysicsWorld) August 5, 2019