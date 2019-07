Önjáró kapszula veszi célba és pusztítja el a rákos sejteket a testben

A mikrorobotot egerek bélrendszerében tesztelték, a jövőben pedig alkalmas lehet rákos megbetegedések kezelésére még akkor is, ha a sejtek nehezen hozzáférhető helyen vannak a szervezetben.

A parányi önjáró kapszula lényege, hogy külső rétegei leoldásával a gyógyszert egyenesen a tumorsejtbe képes juttatni – olvasható a New Scientist hírei közt.

Tiny drug-filled capsules motor around the body to target cancer cells https://t.co/P1cQfaZdH1pic.twitter.com/ZodDgCEX1y

— New Scientist (@newscientist) July 24, 2019