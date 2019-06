Szoros az összefüggés a jelenlegi és a régi partnereink személyisége közt

Azt szokták mondani, mindenkinek megvan az „esete”. A Torontói Egyetem pszichológusainak új kutatása szerint ez az állítás valóban igaz lehet.

Egy rossz párkapcsolat után a legtöbben egy teljesen eltérő személyiségű partnert szeretnének találni, hiszen az esetek nagy részében a másik fél hibáinak tulajdonítják a szakítást. Az elhatározás ellenére azonban a döntő többség az előző partnerhez hasonló társat választ – olvasható a Science Daily hírei közt.

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos lapban közölt kutatásban

332 ember korábbi és jelenlegi partnerének személyiségét hasonlították össze.

A tanulmányhoz több éve folyó kutatások adatait használták föl párokról és családokról különböző korcsoportokban.

A kutatás résztvevői a saját, illetve partnereik személyiségét értékelték a következő tulajdonságok szerint: barátságosság, lelkiismeretesség, nyitottság, érzelmi stabilitás-labilitás.

A kérdőívben olyan állítások szerepeltek, mint például „Általában tartózkodó és szerény vagyok. Sokféle dolog érdekel. Amit eltervezek, azt véghez is viszem.” A válaszokat pedig ötpontos skálán lehetett megadni.

A kapott válaszok alapján a kutatók azt az eredményt kapták, a többség a szándéka ellenére

újból és újból ugyanolyan típusú párt választ magának.

Bár a kutatás arra nem tér ki, miért választunk ugyanolyan tulajdonságú partnereket, az is figyelemre méltó, hogy nemcsak magunk és a párunk között, hanem a partnerek között is nagy a hasonlóság – mondta a tanulmány egyik szerzője, Geoff MacDonald professzor a Torontói Egyetemről.

Minden párkapcsolatban megtanulunk bizonyos stratégiákat, amelyeket a másik fél személyisége alapján alkalmazunk – közölte a kutatás vezetője, Park Yoobin, aki a Torontói Egyetem pszichológia szakának doktorandusz hallgatója. Ha az új partner személyisége hasonlít a régiéhez, korábbi tudásunkat hasznosítani tudjuk, és jó alapot jelenthet az új kapcsolatban. Ezek a tapasztalatok azonban nem minden esetben válnak az előnyünkre. Ennek a témának az elemzéséhez azonban még további kutatásokra van szükség.