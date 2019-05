Közös őstől eredhetnek a japánok és a Han kínaiak

Japán kutatók egy koponyán végzett genetikai vizsgálat alapján derítették ki, hogy a japánok és a Han kínaiak közös őstől eredhetnek.

A Japán Természettudományi Múzeum kutatócsoportja hétfőn jelentette be, hogy sikerült kinyerni és nagy pontossággal elemezni annak a nőnek a genomját, aki körülbelül 3500–3800 évvel ezelőtt, a Dzsómon-kor második felében élt – olvasható a Japan Times hírei közt.

Az elemzés szerint, amely majdnem olyan pontos eredményt hozott, mint a modern kori emberen végzett vizsgálat esetében – köszönhetően a jó állapotban fennmaradt DNS-nek –

a Dzsómon-kor embere és a Han kínaiak egy közös őstől erednek, és ez a tő vált aztán ketté körülbelül 18–38 ezer évvel ezelőtt.

Decoding of Jomon woman’s genome suggests common ancestor unites Japanese and Han Chinese https://t.co/LVRT0eOzW3 — The Japan Times (@japantimes) May 14, 2019

A kutatócsoport tagjai, Kanzava Hideaki, a múzeum kutatója és Szaito Naruja, a Nemzeti Genetikai Intézet professzora

női koponyában lévő zápfogakból nyertek ki DNS-t, amelyet a hokkaidói Rebun szigetén találtak meg.

Az elemzésből az is kiderült, hogy a Dzsómon-kor emberei genetikailag közel álltak a kelet-ázsiai tengerparti területeken élőkhöz az orosz Távol-Kelettől egészen Koreai-félszigetig, beleértve az őshonos tajvaniakat is. Továbbá az elemzés arra is rávilágított, hogy ezek az emberek kisebb csoportokban éltek, és vadászó életmódot folytattak.

A dzsómon nőnek a tesztek alapján barna szeme és vékony szálú haja volt, valamint még arra is fény derült, hogy magas lehetett az alkoholtűrő képessége, és genetikailag a magas zsírtartalmú étrendhez volt szokva.