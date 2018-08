Nyáron is figyeljünk oda fogaink épségére

A krónikus gyulladásban lévő fogak a nagy melegben belobbannak, könnyebben feldagad az ember arca – mondta el Joób-Fancsaly Árpád osztályvezető egyetemi docens az M1 hétfői műsorában.

Az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott a bölcsességfogak eltávolításának a száma. Megközelítőleg háromezer ilyen beavatkozást végeznek évente a Semmelweis Egyetem klinikáján is. Joób-Fancsaly Árpád, a Semmelweis Egyetem fogászati klinikájának osztályvezetője elmondta, hogy a bölcsességfog elnevezés még Hippokratésztől ered. Ezek a fogak 18 és 24 éves kor között fejlődnek ki, abban az életszakaszban, amikor felnőtté válunk.

A szakorvos hozzátette, hogy bár a fogorvosok nem tartják első- vagy másodrendű pillérfognak a bölcsességfogat, azonban, ha egyenesen és normális ívben nő, és párhuzamos az előtte lévő fogakkal, ugyanúgy tudunk vele rágni, mint az előtte lévő fogainkkal. Joób-Fancsaly Árpád azt is megjegyezte, hogy a következő száz évben valószínűleg a bölcsességfogak eltűnnek.

Fogszabályzás vagy gyulladás esetén érdemes kihúzatni

A beszélgetésben kitértek arra is, hogy a bölcsességfogat fogszabályzás előtt és gyulladásos panaszok esetén érdemes kihúzatni. Utóbbi esetben először fogorvoshoz, majd szájsebészhez kell fordulni, aki eltávolítja a fogat. Az osztályvezető megjegyezte, hogy Európában megoszlik azzal kapcsolatban a szakemberek véleménye, hogy ki kell-e venni fogat megelőző jelleggel vagy sem. Érdemes a gyermekeket 18 éves koruk körül elvinni fogorvos, és kikérni mind a fogorvos, mind a fogszabályozó szakember véleményét, hogy a bölcsességfog okoz-e fogtorlódást vagy helyzeti rendellenességet. De ha a bölcsességfog két vagy három egymást követő évben is gyulladást okoz, akkor érdemes kivetetni a fogat.

Joób-Fancsaly Árpád arról is beszélt, hogy évről évre azért vesznek ki egyre több bölcsességfogat, mert a betegek is egyre gyakrabban kérik, miután tájékozódtak a témában, de részben a fogszabályzást végző orvosok is kérik, hogy távolítsák el ezeket a fogakat, mert a bölcsességfogak hátráltathatják a folyamatot, de vissza is alakíthatják a már elvégzett fogszabályzást az eredeti helyzetbe.



A nagy melegben jobban belobbanhatnak a fogak

Egy bölcsességfog ugyanolyan gyulladásos tüneteket okozhat, mint az előtte lévő fogak, és mivel nehezebb hozzáférni fogmosáskor, szuvasodás is gyakrabban előfordulhat. Gyulladás esetén a beteg arca feldagadhat, levertség, rossz közérzet és láz is jelentkezhet. Ebben az esetben akkut kezelésre van először szükség. Miután a krónikus állapotot antibiotikummal vagy fájdalomcsillapítókkal megszüntették, akkor érdemes eltávolítani a bölcsességfogat – mondta el az osztályvezető.

Joób-Fancsaly Árpád kitért arra is, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy nyári melegben a gyulladásban lévő fogak könnyebben belobbannak, könnyebben feldagad tőlük a betegek arca. Hangsúlyozta: ha panaszt okoz a bölcsességfog, a kánikulában is el kell távolítani. Hűteni kell utána, és be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket a fogorvos mond – tette hozzá az osztályvezető.

Fontos lenne az éves fogászati ellenőrzés

A fogszuvasodással kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a probléma továbbra is sokakat érint, népbetegségnek számít. Joób-Fancsaly Árpád elmondta, hogy az lenne az ideális, ha felkészülve, tudatosan járnának a betegek ellenőrzésre. Elhangzott, hogy egyre többen egészségtudatosak, és évente meglátogatják a fogorvosukat, de van még hova fejlődni: sokan még mindig csak az utolsó pillanatban fordulnak segítségért panaszaikkal a szakemberekhez. A szakértő kiemelte: ha egy fogtömés időben készül el, akkor elkerülhető lehet a gyökérkezelés vagy a fogeltávolítás.