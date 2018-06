Az inzulinrezisztencia kellő tudatossággal orvosolható

Az inzulinrezisztencia néhány éve még ismeretlen fogalom volt. Manapság viszont becsült adatok szerint a lakosság kétharmadánál kimutatható a diabétesz előszobájaként is emlegetett betegség. Különösen aggasztó, hogy minden második fiatal inzulinrezisztens.

Életmódváltással természetes módon lehet kezelni az inzulinrezisztenciát (IR) – tanította dr. Benkő Éva az érintetteknek. A szakember az Életkor magazin stábjának elmondta, hogy ő maga is inzulinrezisztenciás, és rajta a nyugati orvoslás nem tudott kellően segíteni, ezért kénytelen volt új utakat keresni a saját egészsége és közérzete érdekében.

Ezek az új utak a nyugati orvoslásnak a legújabb eredményein alapulnak. Az új kutatási eredményeket kezdte el átültetni a gyakorlatba – tette hozzá.

A gyógyulásnak több pillére van: az első és legfontosabb az étkezés. Az az egészséges, hogyha tudom, hogy mi a gyors és lassú felszívódású szénhidrát, és mindegyiket abban az étkezésben fogyasztom, amikor nem ártok vele a testemnek, hanem tehermentesítem – hangsúlyozta ki a doktornő.

A testnek az inzulin receptor-érzékenysége a nap folyamán változik, és amikor rossz ez a receptor érzékenység, akkor csak lassú felszívódású szénhidrátokat javasolt enni. Ezért reggelire, vacsorára nem eszünk gyümölcsöt vagy tejtermékeket.

Az ok-okozati összefüggések révén az egészséges táplálkozás szabályainak átlátható, alkalmazható szabályait tanítja meg a doktornő.



Fekete Zsuzsa, az IR-es csoport egyik tag arról beszélt, hogy a betegség először nem nála derült ki, hanem a lányánál. Ekkor hangzott el az, hogy vélhetően ő maga is érintett, és ezt egy átfogó vizsgálat meg is erősítette. Az Életkor stábjának elárulta, hogy másfél hónapja került kapcsolatba Benkő doktornővel, és azóta négy kilogrammot fogyott, és a közérzete is jobb, energikusabbnak érzi magát. A lányával pedig jó párost alkotnak, tudják egymást motiválni és segíteni a mindennapokban.

A szakértők azt tanácsolják, hogy a napot bőséges reggelivel, egy „mindent bele szendviccsel” érdemes kezdeni. De a zöldségek minden étkezéskor elengedhetetlenek, mert rendben tartják a bélflórát, amelynek helyreállítása ugyancsak kulcsfontosságú.

Az étkezés mellett létfontosságú a rendszeres testmozgás. Dr. Benkő Éva kiemelte, hogy a beteg dönt: vagy sportol, vagy megbetegszik. Egy óra edzéssel akár 20-30 százalékkal javulhat a sejtek inzulin hasznosítása.

A szervezetünk tehermentesítése rendkívül fontos. Ebben segít a pihentető alvás, a stressz csökkentése, a vegyszermentes háztartás vagy az elektroszmog kerülése. A doktornő kihangsúlyozta, hogy a kurzus legfontosabb célja, hogy maximalizáljuk a tehermentesítést. Ezzel minimalizáljuk a külső károsító tényezőket, és a testnek az úgynevezett önregenerációs képessége így felerősödik. így a már meglévő betegségek is visszafejlődhetnek és a családi genetikának a megjelenését időben ki tudjuk tolni.

Ez tehát egy komplex megelőző program, amely nemcsak az életmódváltást, hanem a lelki okoknak a feltárását és a „kitakarítását” is magába foglalja.

Ma már tudjuk, hogy a civilizációs betegségek okai kiküszöbölhetők. Az egészség tervezhető, amely mindenkinek a személyes felelőssége