Fontos a szembetegségek megelőzése

Az emberek nagy többsége nap mint nap hosszú órákat tölt a számítógép előtt. Ilyenkor a szem fokozott terhelésnek van kitéve. Ezért rendkívül fontos a különböző szembetegségek megelőzése.

Ozsváth Mária szemészorvos elmondta az Életkor stábjának, hogy számítógépes munkakörökben érdemes betartani az óránkénti tízperces szünetet. Erre egy jogszabály külön is kitér. A pihenő alatt nézzünk el messzire, közelre, nézzünk ki az ablakon, mozgassuk meg a vállunkat, a lábunkat. Mindezekkel a vérkeringésünk is javítjuk, és ez a szem keringésére is kihat – tette hozzá a szakorvos.

Amikor belemerülünk a munkába, gyakran még a pislogásról is megfeledkezünk. A szakember megjegyezte, hogy több számítógépes munkakörben a szárazszeműség egyre gyakoribb különböző klinikai megjelenési formákban.

Ozsváth doktornő mindig is élen járt az új módszerek alkalmazásában, illetve kidolgozásában. Az akupunktúra és a szemtorna jótékony hatására már huszonöt évvel ezelőtt felhívta kollégái figyelmét egy kongresszuson. Az akupunktúra és a szemtorna jótékony hatását be is mutatta a látásélesítésre vonatkozóan. Egész jó eredmények születnek, de csak abban az esetben, hogyha nincs szemfenék-meszesedés vagy szemfenékbetegség – emelte ki.

Ozsvát Mária figyelme a szemfenékbetegségek felé fordult. Új utakat keresett és talált a makuladegeneráció – szemfenéki meszesedés – és a zöld hályog rehabilitációjára. A szakorvos elmondta, hogy egy nemzetközi csúcstechnológiás gép, a MAIA microperimetria segítségével a szemfenéken található élő, de legyengült sejteket képesek stimulálni. Azonban csak abban az esetben, hogyha nem veszett el a teljes látótér.

A látásrehabilitáció fontossága és lehetőségei nem kellően ismertek hazánkban sem a lakosság, sem a szakemberek körében. A tapasztalat az, hogy a látássérült késve kap csak információt a látásrehabilitáció létéről, lehetőségeiről és jelentőségéről.

Az időskori makuladegeneráció a 60 év felettiek harmadát érinti. Egyik típusában az éleslátás helyén, az érhártyából kóros érnövekedés indul meg. Az erek betörnek az ideghártyába, az így bekövetkező bevérzés hirtelen, nagyfokú látásromlást eredményez. A másik esetben az éleslátás kikopásának helye látható, és a sejtek részleges vagy teljes elhalása tapasztalható. Ilyenkor a látás lassan, de folyamatosan romlik.

Ozsváth Mária jó pár esetben a klasszikus injekciós kezelés mellett a mikroperimetriás kezelés adta lehetőségeket is alkalmazza, a javulás így akár 20-30 százalékos is lehet. A szakember hozzátette, hogy a különböző szemészeti szakrendelésekben alkalmazott injekciós kezelések ugyanolyan jók vagy hasonlón jók, mint a mikroperimetria, de a kettő együttes alkalmazásával még jobb eredményeket tudnak elérni.

A mikroperimetria a szemészetben egy egyedülálló új módszer, amely a retina célzott, funkcionális érzékenységi vizsgálatára szolgál. A módszer megbízható, megismételhető vizsgálatokkal és gyakorló programokkal lehetővé teszi, hogy a szemfenék területén a beteg által észlelt fényvillanások mérésével a retina érzékenységét a szemfenék területén pontosan meghatározzák.

A gép alkotta képen sötét folt mutatja az elhalt területet: a pirossal jelölt sejtek nagyon le vannak gyengülve, a sárgák még erősebbek, a zöldek pedig életképesek. A gépi kezelés során a szakorvosok arra törekednek, hogy előmozdítsák az élő sejtek működését, ezzel biztosítva a beteg látását.

A szakértők abban egyetértenek, hogy látásunk megőrzése érdekében a következőket tehetjük: ne dohányozzunk, fogyasszunk minél több zöldséget, és tartsunk tíz-tizenöt napos feketeáfonya-kúrát. De ami a legfontosabb, évente ellenőriztessük szemünk állapotát, akkor is, ha nincs semmi panaszunk.