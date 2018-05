Megbélyegzés nélküli közegek az Alzheimer cafék

A betegek hozzátartozóit segítő közösségek első országos találkozóját Budapesten rendezték meg, „Nem vagy egyedül!” mottóval. Európában legalább kétmillió, Magyarországon több mint kétszázezer demenciában szenvedő ember él. A betegség a hozzátartozók mindennapjait is megnehezíti.

Jobbágy Mária, az újpalotai Alzheimer Café mentálhigiénikusa az Életkor stábjának elmondta, az országban jelenleg harminc körüli Alzheimer Café működik. Hozzátette, hogy a találkozót azért hívták életre, mert úgy gondolták, hogy a cafék működésében minőségi előrelépést jelentene, hogyha a szakemberek összegyűlnének és tapasztalatot cserélnének.

A mentálhigiénikus arról is beszélt, hogy az a belső energia, ami a kétségbeeséstől elvezet a megoldásig, azokban a személyekben található meg, akik ezt az állapotot valamilyen szinten ismerik hozzátartozóként vagy gondozóként, de a személyes érintettség nagyon fontos.

A demencia szellemi hanyatlást jelent. Idegrendszeri megbetegedés, amelynek lényege, hogy visszafordíthatatlan elváltozások jönnek létre az idegsejtekben. Jellemző a memória, a gondolkodás, a figyelem, a térben és időben való tájékozódás zavara. A betegségnek számos oka lehet, a tünetek azonban hasonlók. A demencia 80 százalékban visszafordíthatatlan, terápiás beavatkozással sem érhető el állapotjavulás.

Horváth Szilveszter és felesége, Petrovics Zsuzsa saját „kálváriájukat” írták meg Alzheimer nyavalya című könyvükben Horváth Szilveszter édesanyja betegségével kapcsolatban. Gondolatait azoknak a hozzátartozóknak címezte, akik hasonló problémával küzdenek.

A könyv megírása egyfajta terápia volt a szerző házaspár számára. A kiadványból származó bevételről is lemondtak. Urbán Szilvia, a Csokonai Művelődési Ház telephelyvezetője arról beszélt, vállalták azt, hogy a kötet eladásából származó teljes bevételt Alzheimer-rendezvények megszervezésére, a betegség minél szélesebb körben való megismertetésére fordítják. A nemrégiben megtartott találkozó volt az első ilyen jellegű esemény – tette hozzá.

Tatai Tamás, aki maga is gondozó családtag arról beszélt, hogy az ország valamennyi pontjáról érkeztek résztvevők a találkozóra. Olyan szakemberek, akik a saját kis közösségeikben ezzel foglalkoznak , és értek már el e területen sikereket, Alzheimer cafékat működtetnek. De szép számmal jelentek meg olyan érdeklődők is, akik most szeretnék ezt a segítő tevékenységet elkezdeni.

Heim Szilvia családorvos, egyetemi oktató szerint az Alzheimer cafék nagyon fontos fórumok az érintett családoknak és betegeknek egyaránt. Megbélyegzés, kötöttségek és szégyenérzet nélkül feltehetik a kérdéseiket, választ kaphatnak azokra, megoszthatják egymással az aggodalmaikat, gondjaikat, tapasztalataikat.

Juhász Ágnes szakíró, demenciaspecialista a Demencia-szakápolás – Érezni. Érteni. Tudni! című könyve kapcsán elmondta, hogy a címadás is tudatos volt. Véleménye szerint ez a sorrend azt a folyamatot is leírja, amin a gondozók átmennek. A szerző Ausztráliában és Angliában szerzett többéves ápolói tapasztalatot. Megjegyezte, hogy ezekben az országokban már a 80-as évek eleje, közepe óta különálló betegségként kezelik a demenciát. Több mint két és fél évtizede kezdték meg a betegség különböző típusainak meghatározását, így elegendő idő eltelt már ahhoz, hogy a megbélyegzés lekerüljön erről a betegségről. A specialista kiemelte, hogy ő ezt a fajta pozitív hozzáállást igyekszik idehaza képviselni.

Az első lépés, hogy a hozzátartozók mondjanak nemet az elszigeteltségre, hiszen csak ilyen módon épülhet ki olyan társadalmi közösség, amelynek tagjai nemcsak tudják, hanem értik is, hogy mi a demencia.