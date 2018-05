Gyorstesztet fejlesztettek ki az ebolavírus kimutatására

A vizsgálat mindössze harminc percet vesz igénybe, a vérvétel után a mintát a helyszínen megvizsgálják, és az orvosok azonnal meg tudják állapítani belőle, hogy a vizsgálaton részt vevő személyeknek szükségük van-e kezelésre, megfigyelésre, netán karanténra.

A teljes tesztidő kulcsfontosságú a betegség kezelésében, mivel a „normális” mintavétel után a pácienst hazaküldik, és mintegy három napot kell várnia az eredményre. Ez idő alatt megfertőzheti családját és másokat – magyarázta Ameh James, az ausztráliai Sunshine Coast Egyetem kutatója, a gyorsteszt létrehozója.

A kutató szerint most az a legfontosabb, hogy anyagi támogatást szerezzen kutatásaihoz. Fontos lenne, hogy a szükséges felszerelés eljusson az érintett térségekbe, valamint az, hogy kiképezzék a szakembereket a gyorsteszt használatára, ezzel megakadályozható a fertőzés továbbterjedése.

Újabb szakaszába lépett az ebolajárvány

A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere a napokban jelentette be, hogy az ország északnyugati részén áprilisban kezdődött ebolajárvány újabb szakaszába lépett, miután az eddig már huszonhárom ember halálát okozó betegség az egymillió lakosú Mbandaka környékén is felütötte a fejét.

Megkongatták a vészharangot

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a héten négyezer adag kísérleti oltóanyagot küldött a fekete-afrikai országba. A helyi hatóságok és az Egészségügyi Világszervezet is megkongatta a vészharangot. A korábbi „magas” szintről „nagyon magasra” emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban pénteken az WHO, amely csütörtökön válságtanácskozást tartott az ebola terjedése miatt.

Évtizedek óta nincs rá gyógymód

A betegséget először Kongóban észlelték az 1970-es években. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, legvalószínűbb, hogy denevérek terjesztik. A fertőzés ember vagy állat testnedvével való közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség halálozási aránya egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.

A súlyos betegségnek nincs gyógymódja. A kísérleti oltóanyag korábban hatékonynak bizonyult az ebola elleni küzdelemben, de ebből egyelőre csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.

A legsúlyosabb ebolajárvány legalább 11 ezer ember életét követelte 2014-ben és 2015-ben Nyugat-Afrikában.