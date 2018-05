Valóban belehalhatunk abba, ha „összetörik” a szívünk

Egy nemrégiben közölt tanulmány azt vizsgálta, hogy a szeretett személy elvesztése milyen egészségügyi problémákat okozhat a másik fél számára. A tudósok arra az eredményre jutottak, hogy az özvegyek körében megemelkedik a szívbetegségek kialakulásának kockázata.

A vizsgálatok kimutatták, hogy házastársuk elvesztését követő három hónapban az özvegyeknél megnő a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata, súlyosabb esetben pedig párjuk után halnak szívelégtelenség miatt.

Megfigyelték, hogy a gyászolóknál megnövekedik a különböző gyulladásokat elősegítő fehérjemolekulák száma, és alacsonyabbá válik a szívfrekvencia-variabilitás (HRV). A HRV azt írja le, hogy a szív milyen módon képes a belső és külső környezet megváltozott terheléseire a szívveréstől szívverésig eltelt időtartamot –RR-távolságok – folyamatosan megváltoztatni. A szívfrekvencia-variabilitás tehát az RR-távolságok változásának kifejezője.

A fenti két tényező egyaránt növeli a szívbetegségek kialakulásának, valamint az elhalálozásnak is az esélyét. Ez volt az első vizsgálat, amely kimutatta, hogy a gyász közrejátszhat a különböző gyulladások és szívritmuszavarok kialakulásában.

Chris Fagundes, a Rice Egyetem Társadalomtudományi Főiskolájának munkatársa elmondta, hogy a házastársak elvesztését követő hat hónapban a magukra maradt felek körében több mint 40 százalékkal is megnőhet az elhalálozás esélye. A feljegyzett halálos esetek több mint felénél az özvegyeket szív- és érrendszeri problémák vitték el. A szakértő szerint a most elkészült tanulmány egy fontos lépés annak megértéséhez, hogy a gyász mennyire megtörheti fizikailag is az embert.

A vizsgálatban harminckét nemrégiben megözvegyült személy vett részt, és alacsonyabb HRV-szintet mutattak vizsgálati eredményeik, mint a kontrollcsoport többi harminchárom tagjánál. Mindezen túl azoknál, akik elvesztették a társukat 20 százalékkal magasabb volt azoknak az aránya is, akik depressziós tüneteket mutattak. A kutatásba 51 és 80 év közötti személyeket vontak be: 22 százalékban férfiakat és 78 százalékban nőket.

Fagundes szerint a tanulmány most sokakkal megértette, hogy a gyász milyen hatást képes gyakorolni az emberi szívre. Majd hozzátette, hogy reméli, mindezek tudatában az egészségügyi szakemberek célzottan tudnak segíteni a jövőben mind pszichológiai, mind gyógyszerészeti tekintetben az „összetört” szívű özvegyeken.