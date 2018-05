UV-sugárzás: már a tavaszi sütkérezéskor sem árt az óvatosság

A hideg téli napok után alig vártuk, hogy a tavaszi napsugarak megsimogassák bőrünket. Azonban már ilyenkor is nagyon fontos, hogy elővigyázatosak legyünk: a sugaraknak nemcsak jótékony hatásuk lehet.

Prof. Dr. Wikonkál Norbert egyetemi tanár, bőrgyógyász, onkológus a Kosár Magazin stábjának elmondta, hogy a fehér bőrű emberek bőrének egy alkalmazkodási folyamaton kell átmennie, ahhoz, hogy mire eljön az igazi meleg, napos időszak, felkészültebb legyen a bőrünk a még erőteljesebb sugárzással szemben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos előrejelzést készít április 10-étől szeptember 9-éig. Minden nap a következő napra várható maximális ultraviola sugárzást jelzik előre: mindenki megnézheti, hogy a lakóhelyén milyen UV-sugárzás várható.

Ha az UV-sugárzás ha csak egy kicsit is nagyobb az optimális mértéknél, akkor már komoly veszélyt jelenthet az élő szervezetek számára – mind erről Tóth Zoltán, az OMSZ légkörfizikusa beszélt. De hozzátette, hogy az élettelen anyagokat is nagy mértékben képes roncsolni a magas sugárzás. Ezért is fontos az állandó monitorozás és a nagy pontosságú mérés.

A napsütés, a sugárzás minden bőrtípusra másképpen hat. A fény korai hatásai lehetnek a leégés vagy allergia. De fontos kiemelni a későbbi hatásokat: a bőr idő előtti elöregedését, pigmentfoltok képződését, illetve a különböző bőrrákok is kialakulhatnak.

A bőrgyógyász, onkológus szakorvos felhívta arra a figyelmet, hogy számos bőrdaganat kialakulása köthető az UV-sugárzáshoz. Ebből két típus a hámsejtekből indul ki, ezeket úgy nevezik, hogy nem melanóma bőrdaganatok. A harmadik típus pedig a melanóma, amely viszont már a bőr pigmentsejtjeiből indul ki. A szakember megjegyezte, hogy utóbbi minden emberi daganat közül az legkevésbé kiszámítható.

A Föld felszínén valaha mért legerősebb, 43,3 erősségű UV-sugárzást a bolíviai Andokban észlelték német és amerikai kutatók 2003-ben. Hazánkban 9-es erősségű volt a legmagasabb érték.

Tóth Zoltán, légkörfizikus felhívta arra a figyelmet, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat két esetben ad ki országos UV-figyelmeztetést: az egyik eset az, amikor a másnapra várható maximális UV-sugárzás érték az országnak legalább 50 százalékán eléri vagy meghaladja a 7,5-ös indexet. A másik eset pedig az, amikor a Dunántúlon vagy a Dunától keletre fekvő területek 75 százalékán várható 7-es vagy annál erősebb sugárzási érték.



Derült, tiszta időben az UV-sugárzás is több. Azonban, hogyha egy vastag felhőzet van felettünk – hiába van magasan a nap állása – a felhőzet jelentősen lecsökkentheti az ultraibolya sugárzást. A magas faktorszámú fényvédő-szerek alkalmazása elkerülhetetlen, hogyha meg akarjuk előzni a nagyobb bajt.

Wikonkál professzor a fényvédő termékekkel kapcsolatban elmondta, hogy a legmagasabb, 50-es védőfaktorú krémek akkor fejtenék maximálisan a hatásukat, hogyha nagyon vastagon és gyakran kennék fel őket. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a szükséges mennyiségnek azonban csak a töredékét használjuk.

Az elmúlt negyedévszázadban, mióta az OMSZ méri az adatokat egy enyhe emelkedés tapasztalható az UV-sugárzásban: mintegy 15 százalékkal nőtt az elmúlt húsz évben a sugárzás mértéke.

Tóth Zoltán megjegyezte, hogy a bőr védelme mellett nagyon fontos még a szemünkre is figyelni. Érdemes napszemüveget hordani a napos, jó idő beálltát követően. Fontos, hogy a napszemüveg UV-szűrős legyen. Ha nem véd a szemüveg a napsugaraktól, az a szakértő szerint az rosszabb, mintha nem is hordanánk semmit. Egy jó napszemüveg teljesen kiszűri az UV-sugarakat, vagyis 400nm-ig szűr, míg egy gyengébb lencse csak 380nm-ig, amely nem éri el az UVA sugárzás szintjét.

Az UV-sugárzás egyrészt fontos a szervezetünknek, mert beindítja a D-vitamin képződést. Azonban a sugárzás mértéke a derült napokon nagyon erős mértéket mutat. Ennek a káros hatásai hosszútávon elkerülhetetlenek. Védekeznünk kell: meg kell előznünk a leégést, hogy a súlyosabb elváltozásokat megelőzzük a bőrünkön.