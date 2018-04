A globális felmelegedés átalakítja a járványok eddigi rendszerét is

A globális felmelegedés veszélyes betegségeket szabadíthat a világra. A legújabb kutatások szerint egy módosult kórokozó komoly fejtörést okozhat az egészségügyi szakembereknek a jövőben.

Csima Zoltán epidemiológus mikrobiológus munkatársával, Burgettiné Böszörményi Erzsébettel a Kék bolygó stábjának látogatásakor épp egy mobiltelefont vizsgált be. A szakértők azt igyekeztek kideríteni, hogy a normális bőrflóra mellett milyen mikroorganizmusok, gombák, esetleg baktériumok találhatók a készüléken, amelyek akár megbetegedést is okozhatnak.

A járványügyi szakértő elmondta, hogy minden kórokozónak, minden fertőzéstípust kiváltó mikroorganizmusnak van egy úgynevezett infektív dózisa, ez azt a „mennyiséget” jelenti, amely beteggé teszi a szervezetet, és amelytől hosszabb vagy rövidebb időre ágynak is dőlhetünk.

A hőmérsékleti eltérések befolyásolhatják bizonyos betegségek előfordulását

Az epidemiológia, azaz a járványtan célja a népesség egészségi állapotát befolyásoló tényezők feltárása, a betegségek elterjedtségének elemzése. A járványügy és a benne dolgozó szakemberek nagymértékben támaszkodnak a mikrobiológusok munkájára. Ők tudják azonosítani azokat a kórokozókat, amelyek olyan felületen is megtalálhatók, amelyekre a hétköznapi ember nem is gondol.

Csima Zoltán járványügyi szakértő azonban ideje nagy részében a globális felmelegedéssel összefüggő fertőzések elemzésén dolgozik. A szakember a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Epidemiológiai Tanszékén tanársegédként is dolgozik. Jelenleg különféle adatbázisok elemzését végzi.

A szakértő jelenlegi munkájával kapcsolatban elmondta, hogy 2000-től 2016-ig előzetes vizsgálatot végeztek, hogy az egyes hónapokban tapasztalható hőmérsékleti eltérések kapcsán, hogyan változik a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás előfordulása.

A kullancsok és a szúnyogok is felelősek a fertőzések terjedéséért

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minden évben meghatározza, hogy milyen fertőzések, megbetegedések okozzák a legnagyobb problémát a világban. 2017 januárjában a Zika-vírus és az SFTS szindróma – amely egy a kullancsok okozta, magas lázzal járó kór – került fel a listára. Az idén pedig tovább bővült a sor. A problémát okozó vírusok között megtalálható még egyebek mellett a krími–kongói vérzéses láz, az ebola vagy a Marburg-vírus is.



A vírusok között sok van, ami könnyen és gyorsan képes alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz, és hamar át is alakulhat. A WHO a legveszélyeztetőbb betegségek közé az X betegséget is felvette a tizedik helyre: ez a kór az eddigi kutatások szerint egy légúti terjedésű, influenzához hasonló, módosult kórokozó lesz, ami vélhetően végigsöpör majd a világon – tette hozzá.

Ennek eredete, felbukkanásának helyszíne vagy terjesztője még talány, azonban az biztos, hogy a felmelegedés hatására egy-egy kórokozót terjesztő élőlény előfordulási területe növekszik – jegyezte meg a szakember. A klímaváltozással kapcsolatban inkább a szúnyogfajok azok, amelyek meghatározott kórokozókat terjesztenek.

A legfrissebb vizsgálatok szerint ezek a rovarok megtalálják az északabbra fekvő területeken azokat a klimatikus viszonyokat, ahol jól érzik magukat. Nyugat-nílusi láz szempontjából a legutolsó becslések szerint a Magyarországtól nem is olyan messze lévő Horvátország az egyik legveszélyeztetettebb régió.

A globális felmelegedés kihat a kültéri munkavégzésre is

A nyugat-nílusi láz ma Magyarországon is előfordult már. Azonban az újabb vírusok megjelenése csupán csak egy, a globális felmelegedés negatív egészségügyi következményei közül.

Csima Zoltán szerint a jövőben nemcsak a fertőző betegségeknek a struktúrája fog megváltozni, hanem a kültéri munkavégzés feltételei is: elég csak a nyári mezőgazdasági vagy idénymunkákra, illetve az építőiparra gondolni. De ugyanígy hatást gyakorol majd a levegőszennyezésre, a víz higiénéjére is, az élelmiszer-biztonságra is.