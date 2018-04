Kezdetét vette az európai immunizációs hét

Megkezdődött hétfőn az európai immunizációs hét, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, mindenkinek joga és felelőssége, hogy védve legyen az oltások által megelőzhető betegségekkel szemben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodája az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, hogy a védőoltások hatásosak, ezek az elmúlt hatvan évben több gyermek életét mentették meg, mint bármilyen más orvosi beavatkozás. Az emberek a védőoltások beadatásával a saját és a közösségük egészségének védelméhez, a tömeges védettséghez, valamint a rettegett betegségek felszámolásához is hozzájárulnak.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az oltási kor alatt lévők és azok, akiknek nem megfelelő az immunrendszerük, nem kaphatnak védőoltást, ezért a betegségek elterjedésének és a legvédtelenebbek megfertőződésének magakadályozására csak akkor van lehetőség, ha legalább 95 százalékos a beoltottság a közösségben élő gyermekek és felnőttek körében.

Idén a kanyaró és a rubeóla kerül a figyelem középpontjába, ezek megszüntetése a WHO európai régiójának mind az ötvenhárom országában kiemelt egészségügyi cél. A kanyaró terjedését közülük eddig negyvenkét országnak sikerült megfékeznie, harminchárom országban pedig több mint három éven át nem volt jelen a betegség. Ugyancsak harminchárom országban sikerült megfékezni a rubeólát – áll a közleményben.

Hozzátették, Magyarország is azok között az országok között található, amelyeknek sikerült felszámolniuk ezeket a betegségeket. Az Európai Regionális Kanyaró és Rubeóla Eliminációs Bizottság (RVC) szerint az ország ezt a fenntartott, magas beoltottsági aránynak – 2016-ban 99,8 százalék volt –, a magas színvonalú felderítési rendszernek, a hatékony járványügyi intézkedéseknek és a megbízható szabályozási környezetnek köszönheti, amelyek mindenki számára elérhetővé tették a védőoltásokat.

Úgy fogalmaztak, az európai immunizációs hét jó alkalom arra, hogy megünnepeljük ezt a jelentős előrelépést, de arra is figyelmeztettek: messze vagyunk még a megkezdett munka befejezésétől.

Kitértek arra, hogy mindaddig, amíg a kanyaró a világ bármely pontján fertőz, bármely országba eljuthat, beleértve azokat is, ahol korábban már felszámolták. Minden olyan személy, aki nem kapott védőoltást vagy csak részlegesen lett beoltva, életkorától függetlenül ki van téve a védőoltással megelőzhető fertőző betegségeknek, és az alacsony közösségi átoltottsági számok nagyban növelik a súlyos járványok kockázatát. Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális igazgatója tragikusnak tartja, hogy 2017-ben 35-en haltak meg kanyaró miatt a térségben.

Utaltak arra, hogy a fenntartható fejlődésről szóló Agenda 2030 program globális célul tűzte ki az egyetemes egészségügyi hozzáférést, beleértve a minőségi és mindenki számára megengedhető védőoltásokat is. A WHO magyarországi irodája a hazai védőoltások terén elért eredményeket egy közösségi médiában futó kampánnyal ünnepli, hogy ezáltal is eljuttathassa az európai immunizációs hét üzenetét a lakosság számára.