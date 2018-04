Átesett a második arcátültetésén egy francia férfi

Egy francia férfi az első ember a világon, aki két arcátültetésen is átesett. 2010-ben hajtották végre rajta az első műtétet, de mivel komplikációk léptek fel a betegnél, a műtétet meg kellett ismételni. A 43 éves férfi két hónapig élt arc nélkül egy párizsi klinikán. Miután megtalálták a megfelelő donort, az orvosok újból elvégezték rajta a beavatkozást.

Jérôme Hamon egyes típusú neurofibromatózisban szenved, amely egy olyan genetikai betegség, amely súlyos mutációkat okoz. A bőrön csomók, úgynevezett neurofibrómák alakulnak, amik azontúl, hogy bőrpanaszokat okoznak, legrosszabb esetben tumorrá is válhatnak. A Hamon arcán nőtt daganatok olyan mértékben eltorzították a külsejét, hogy 2010-ben szükségessé vált az arcátültetés. Azonban 2016-ban az arca az „elhalás” tüneteit mutatta, ezért a beavatkozást meg kellett ismételni.

Miután a plasztikai sebésze eltávolította az elhalt szövetet, megfelelő donor hiányában Hamon két hónapig mondhatni élő halottként létezett: nem volt sem szemhéja, nem voltak fülei, alig tudott enni, és a hallása is korlátozott volt. Csak fejének mozgatásával tudta kifejezni különböző szándékait.

Végül 2018 januárjában ráakadtak a megfelelő donorra, akinek a bőrét felhasználva végre tudták hajtani a nem mindennapi műtétet. A többórás beavatkozást ugyanaz az orvos, Laurent Lantieri professzor vezette, aki Hamon nyolc évvel ezelőtti arcátültetését is elvégezte. Az operáció sikerességének érdekében az orvosok a procedúra előtt megtisztították a beteg vérét.

