A laktózérzékenység és tejallergia bármilyen formájában kezelhető

A laktózmentes termékekről sokan úgy gondolják, hogy ezek is korunk egyik legújabb hóbortjai. Azonban ez korántsem igaz: a magyar lakosság 20-30 százalékát érinti a laktózérzékenység. A gyermekek mintegy 10 százaléka, vagyis mintegy 200 ezer fiatal szenved ettől az ételintoleranciától, és a számuk évről-évre nő.

Frányó Eszter, dietetikus a laktózérzékenységgel kapcsolatban elmondta az M1 Kosár című magazinjában, hogy a tejcukor váltja ki a problémát. Azonban akiknél diagnosztizálják ezt az intoleranciát jócskán válogathatnak laktózmentes termékek közül.

A tejallergia napjaink egyik leggyakoribb allergiája. Ez az egy-hároméves korosztály tíz százalékát érinti. A dietetikus megjegyezte, hogy akiknél tejfehérje allergiát mutatnak ki, nekik laktózmentes termékeket sem szabad fogyasztaniuk. Ebben az esetben száműzni kell minden tejet, tejterméket vagy tejszármazékot száműzni kell az étrendből. A két érzékenység tehát nem ugyanaz, nem szabad összekeverni.

Kiss Mona gasztroblogger is sokféle ételallergiától szenved, nemrégiben pedig kiderült, hogy a kislánya is érintett. Ekkor még inkább szükségessé vált, hogy átgondolja a mindennapi konyhai rutinját. De hála annak, hogy ma már egy sor egészséges alapanyag sorakozik az üzletek polcain, mint például a barna rozsliszt, kölesliszt, útifűmaghéj, édesítő vagy növényi tej, így a „tiltólistán” szereplő élelmiszereket is helyettesíteni lehet némi rutin elsajátítása után.

A krémes süteményekről tehát nem kell lemondania annak, aki tejallergiás lesz, de a finomságok elkészítését más alapanyagok felhasználásával kell megoldania.

A laktózérzékenység, hogyha kialakul, bármilyen formában kezelhető: a termékek jól helyettesíthetőek. A tejallergiásoknál viszont más a helyzet. Frányó Eszter megjegyezte, hogy a tejfehérje allergia „kinőhető”, hogyha még gyermekkorban kialakul. Viszont a felnőttkorban diagnosztizált intolerancia esetében már nem valószínű, hogy az idővel elmúlik. A speciális étrendet utóbbi esetben az érintetteknek életük végéig tartani kell.

A tejallergia kialakulásában az örökletes tényezők fontos szerepet játszanak. Ahol a szülő allergiás, ott nagy valószínűséggel a gyermeknél is jelentkezhetnek majd a problémák.