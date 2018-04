Világszínvonalú Fejközpont jön létre Szegeden

Nyugat-európai mintákat követve egy helyre kerülhet a szemészeti, fül-orr-gégészeti, arc-állcsontsebészeti és idegsebészeti, valamint az ehhez a területhez kapcsolódó speciális onkológiai ellátás az SZTE Klinikai Tömbben. A kormányzati támogatásból létrejövő fejközpont a gyógyítás mellett az oktatást és a kutatást is szolgálja majd.

Barzó Pál professzor nyolc éve kezdte el tervezni a Fejközpont létrehozását a dél-alföldi városban, mivel azt tapasztalta, hogy a betegeket nem tudják holisztikus módon kezelni. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika vezetője hozzátette, hogy a rendelkezésükre álló több mint 9 milliárd forintos kormányzati támogatásból az első lépcsőben olyan, világviszonylatban is egyedülálló centrumot szeretnének létrehozni Szegeden, ahol egy helyre kerülhet az összes olyan sebészeti szakma – beleértve ebbe az onkológiát is –, amelynek a szakterülete a fej-nyaki régióra terjed ki.

Magyarország legnagyobb idegsebészete Szegeden található. Tavaly 3400 beteget operáltak meg a Tisza-parti városban. Hasonló fejlődésről számolhat be a másik három társszakma is, a Rovó László professzor által vezetett fül-orr-gégészeti klinika is. Az agykutatás is magas szinten zajlik az egyetemi városban. Tamás Gábor professzor és növendékei rendszeresen publikálnak olyan nívós szaklapokban, mint a Science vagy a Nature.

A cél az, hogy a betegek minden szolgáltatást egy helyen kaphassanak meg. A Fejközpontban speciális diagnosztikai készülékekkel történnének a vizsgálatok, majd a páciensek a kórképnek megfelelően optimális kezelésben részesülnének. Ebbe beletartoznának a műtét utáni onkológiai kezelések, valamint a rehabilitáció is.

A Fejközpont az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ folytatásaként a Semmelweis utcában épülne fel, a szegedi nagyállomás felé. A négy- vagy ötemeletes épületet a tervek szerint a legmodernebb eszközökkel szerelnék fel, kiszolgálva a diagnosztikát és a betegek kezelését a műtétektől a besugárzásig, a katéteres eljárásoktól a citosztatikus kezelésig.

Az épületben új „otthonra” lelne a jelenleg Újszegeden működő kutatási központ. Valamint egy 200 fő befogadására alkalmas nagy előadó, és új szemináriumi termek is létesülnének, amelyek mind a hazai, mind a külföldi hallgatók színvonalas oktatásához hozzájárulnának.

Mivel a szegedi fül-orr-gégészet és az idegsebészet területén már most is komoly innovációs kutatások folynak, a tervezett Fejközpontba bejelentkeztek olyan nagy múltú cégek is, amelyek itt alakítanák ki egyik fejlesztőbázisukat, illetve európai képzőhelyüket.

A Fejközpont tervének részletes előterjesztését május végére állítják össze. A kormánydöntés már megszületett a pénz odaítéléséről. Az építkezés várhatóan 2021-re fejeződik be.