Megfordítható az inzulinrezisztens állapot

A kettes típusú cukorbetegséget megelőző, úgynevezett inzulinrezisztens állapot megfordítható, és a szervezet újra egészségessé tehető. A belgyógyászok szerint a folyamat megállítható: életmódváltással, helyes étkezési szokásokkal és mozgásprogam kialakításával ez az „anyagcserekisiklás” ismét egészséges mederbe terelhető.

A Földön félmilliárd embert érint a cukorbetegség, Magyarországon ez a szám egymillió. Ha a manapság jellemző tendencia folytatódik, akkor a közeljövőben minden tizedik ember cukorbeteggé válik.

A 2-es típusú cukorbetegségnek van egy hosszas, megelőző fázisa. Ez az inzulinrezisztens állapot, amelyet azonban le lehet győzni. Breyer Helga belgyógyász az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta, hogy az inzulinrezisztencia nem betegség, hanem egy korai anyagcserezavar. Megléte esetén a szervezet annak érdekében, hogy az egészséges vércukorszintet fenntartsa, a kelleténél egyre több és több inzulint pumpál bele a keringésbe.

Életmódváltássalmegfordítható az állapot

Megjegyezte azonban, hogy ez az állapot azonban megállítható, sőt megfordítható, sőt egészségessé tehető. Breyer Helga kiemelte, hogy az orvos feladata a 21. században az, hogy ne betegségeket, hanem betegségeket megelőző állapotokat próbáljanak meg minél korábbi stádiumban felismerni. A rendelkezésre álló helyes „eszköztárakkal”, mint például az életmódváltás, az egészséges étkezés valamint a megfelelő mozgásprogram kialakításával pedig újra egészséges mederbe tereljék ezeket az úgymond anyagcsere kisiklásokat, mint amilyen az inzulinrezisztencia is.

A magas inzulinszint megviseli az érrendszert is

A belgyógyász hozzáfűzte, hogy a tartósan magas inzulinszint a szív– és érrendszerünket megviseli, az ereket védő hártyát károsítja. továbbá, hogyha hosszútávon kell a hasnyálmirigynek a kelleténél sokkal több inzulint pumpálnia a keringésbe, akkor az inzulintermelő sejtek előbb-utóbb kimerülnek.

Először az étkezéseket követően, a reggeli órákban, tehát az esti éhezést követően is emelkedni kezd a vércukorérték, és az évek hosszú sora alatt így válhat valaki cukorbeteggé. Így jön létre a 2-es típusú cukorbetegség.

Szerteágazóak lehetnek a tünetek

A szakorvos megjegyezte, hogy mivel az inzulin egy növekedési hormon is egyben, ezért hatást gyakorol a hormonrendszerre is. mind a nők, mind a férfiak esetében a hasi típusú elhízás egyik kiváltó oka lehet a fokozott inzulintermelés. Nők esetében cikluszavarokat, és átmeneti meddőséget is okozhat, mivel a peteérést is befolyásolja, zavarokat okozhat benne.

A tünetek szerteágazóak lehetnek: fokozott hajhullás, erőteljes szőrnövekedés, pattanásosodás, hölgyeknél megjelenő cikluszavar, elhúzódó gyermekáldás egyaránt figyelmeztető jel lehet.Továbbá akkor is érdemes inzulinrezisztenciára gyanakodni, hogyha az étkezések után egy, másfél órával enerváltakká, aluszékonyakká válunk. A hölgyek pedig ingerlékenyebbek lesznek, hogyha nem jutnak megfelelő időben táplálékhoz. Ezek a jelek mind arra hívják fel a figyelmünket, hogy az enegiaháztartásunkban valami nincs rendben.



Sok esetben a társszakmák képviselői, mint a szülészek, nőgyógyászok hívják fel cikluszavarok, meddőség megléte esetén a betegek figyelmét arra, hogy probléma lehet a hormonháztartással, valamint a szénhidrát anyagcserével, és érdemes lenne azt kivizsgáltatni.

A túl kevés alvás is növeli a kialakulás kockázatát

A belgyógyász megjegyezte, hogy az inzulinrezisztenciának több fokozata is van: enyhe, közepes és súlyos megjelenési formája. Minél hamarabb felismerik, annál könnyebb visszaállítani a helyes anyagcsere folyamatokat. Az első, és legfontosabb a helyes étkezési szokások kialakítása.

Fontos tényező továbbá az, hogy az ember hogyan alszik. A túl kevés alvás,a felületes alvás a belső biológiai óránkon keresztül labilissá teszi a szénhidrát anyagcserénket. Fontos továbbá a bélbaktériumok kordában tartása, valamint az, hogy „meg kell tanulnunk enni” – tette hozzá a szakember.

A kismamáknak fokozottan oda kell figyelniük az életmódjukra

Breyer Helga elmondta, hogy az inzulinrezisztencia kezd népbetegséggé válni. Édesanyáról magzatra is egyre inkább átörökíthető a hajlam erre az anyagcserezavarra. Az édesanyáknak a szakember vélemény e szerint fontos szerepe van abban, hogy kivédjék ezt az anyagcsere problémát. Egy egészséges anyagcsere környezetben fejlődő magzat sokkal egészségesebben indul neki az életnek, mint azoknak a hölgyeknek az esetében akik túl sokat híznak a várandósság ideje alatt, illetve nem figyelnek oda, hogy milyen anyagcsere környezetben fejlődik a magzatuk az anyaméhben.

Az életmód ugyancsak egy befolyásoló tényező ennek az állapotnak a kialakulásában. A rossz alvási szokások, a mozgásszegény életmód vagy a rendszertelen és egészségtelen étkezés egyaránt kibillenti az anyagcserét egészséges állapotából.