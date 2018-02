Először azonosítottak madárinfluenza vírustörzset emberi szervezetben

A kínai egészségügyi tárca adta hírül, hogy azonosították az első fertőzött embert, akit a H7N4 madárinfluenza-vírus betegített meg. A 68 éves nő még karácsonykor betegedett meg.

Szárnyas eredetű vírus fertőzte meg a kínai nőt

A Csiangszu tartományban diagnosztizált beteget év elején szállították kórházba, ahonnan január 22-én gyógyultan távozott. A hongkongi egészségvédelmi központ azt is tudatta az esettel kapcsolatban, hogy a nő közvetlenül a fertőzés előtt házi szárnyasokkal érintkezett, viszont a környezetében más nem lett beteg. A kínai járványellenőrzési és megelőzési központ szerint a H7N4-vírus szárnyas eredetű.

Fokozott óvintézkedésekre intenek a szakemberek

Bár ez az eset egyedinek számít, és a fertőzött beteg is felépült időközben, de az egészségvédelmi központ munkatársai arra kérik a lakosságot, főként a zsúfolt Hongkongban élőket hogy a holdújév ideje alatt kerüljék a nedves piacokat, a baromfifarmokat, illetve azokat az üzleteket, ahol élő baromfiakkal érintkezhetnek.

A szervezet fokozottan arra kéri a helybelieket, hogy a higiéniai eljárásokat tartsák be, és ügyeljenek arra, hogy rendszeresen megmossák és fertőtlenítsék a kezüket, ezzel is elejét véve a fertőzés továbbterjedésének. Továbbá felhívták arra is a hongkongiak figyelmét, hogy amennyiben influenzaszerű, de attól némiképp eltérő tüneteket tapasztalnak magukon, haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

Tavaly novemberben ez a vírustörzs Ausztráliában is felütötte a fejét, de akkor nem terjedt át állatról emberre. Egy másik igen fertőző vírustörzs, a H7N9 még 2013-ben bukkant fel először Kínában, és múlt év októberéig több mint 1500 embert fertőzött meg, főként élő szárnyasokkal vagy a fertőzött környezettel való érintkezés útján az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint.

A rettegett H5N1 már szedett halálos áldozatokat

Az eddigi egyik legveszélyesebb madárinfluenza-vírus, a H5N1 ugyancsak Hongkongban bukkant fel először még 1997-ben. Akkor összesen 18 embert betegített meg, akik közül hatan belehaltak a járványba. A baromfiágazatot a járványveszély és a pánik alaposan megtizedelte, több millió szárnyast kellett akkoriban elpusztítani, és vesztegzár érvényesült a mind a bel-, mind a külföldi piacokon is.

A hongkongi egészségügyi központ szerint a fentieken túl a H5N6-vírust sem szabad félvállról venni. 2014 óta 19 embert betegített meg, a legutóbbi esetet január 5-én jelentették.