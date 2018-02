Tegyünk szívvel és lélekkel az egészségünkért

Az Európai Unióban Magyarország harmadik helyen áll a keringési betegségekben elhunytak számát tekintve. Ráadásul itthon a szívizom elégtelen vérellátásával járó szívbetegségekben hunynak el a legtöbben.

A magyarok harminc százalékát a szíve viszi el

A szívünk az egyik legfontosabb szervünk. Percenként körülbelül 72-szer dobban, azaz húzódik össze, ami azt jelenti, hogy egy átlagos élet alatt ez körülbelül 2 és fél milliárdszor ismétlődik meg. A testünkben nagyjából hat liter vér található, amit a szív percenként háromszor keringet át a szervezetben.

A szívünkre ráadásul minden kihat: a táplálkozásunk, az életmódunk, a minket érő stressz, a zaj, sőt a gondolataink is. Így nem csoda, hogy az ischaemiás, azaz a szívizom elégtelen vérellátásából adódó szívbetegségek Magyarországon a halálesetek 30 százalékáért felelősek, de világszinten is ez a vezető halálok 17 százalékkal.

A nemek közel hasonló arányban érintettek idehaza. 2016-ban a magyar nők 32 százalékát, míg a férfiak 27 százalékát vitte el a szíve.

Több szempontból is csúcstartók vagyunk „szívügyekben” Európában

Európában több szempontból is dobogósok vagyunk ezen a téren. Szív- és érrendszeri megbetegedés, illetve szívinfarktus miatt fekszünk kórházban a legtovább. Átlagosan tizenegy napot, szemben a sereghajtó Dániával, ahol ez öt nap. Emellett Németország után nálunk írják fel a legtöbb magas vérnyomás elleni gyógyszert. 2000 és 2013 között majdnem megduplázódott a kiállított receptek száma. Ez azt jelenti, hogy ezer emberre átlagosan közel ötszázötven adagra szóló vény jut.

Ha a hazai régiókat nézzük, 1998 és 2010 között az Észak-Alföldön haltak meg a legtöbben szívbetegségben, de Észak-Magyarországon is jelentős növekedést tapasztaltak. A legkevesebben Közép-Magyarországon voltak érintettek.

A szívbetegségek kialakulásának kockázata némi tudatossággal és odafigyeléssel minimálisra csökkenthető (Fotó: Shutterstock)

A megelőzés kulcsa a tudatosság és az egészséges életmód

A végzetes kimenetelű szív- és érrendszeri megbetegedések legnagyobb rizikófaktorai között találjuk például a magas vérnyomást. Ezen a téren a negyedikek vagyunk Európában. A magyar férfiak közel 35 százaléka, míg a nők 24 százaléka küzd ezzel a problémával. Emellett a helytelen táplálkozás és a magas koleszterinszint is nagyban közrejátszhat az ilyen jellegű betegségek kialakulásában.

A megelőzés érdekében fokozottan érdemes odafigyelni a tudatos táplálkozásra. Csökkentsük a telített zsírok fogyasztását és a koleszterinbevitelt, és fogyasszunk minél több omega-3 zsírsavban gazdag ételt. Több szakember is a mediterrán diétát javasolja, amely sok zöldség és gyümölcs, gabonafélék, hal, olívaolaj, valamint mérsékelt mennyiségű bor fogyasztásán alapul. A dohányzás, a kávé és az alkohol azonban károsan hat a szívrendszerre, ezért érdemes ezeket elhagyni a mindennapjainkból.

Mindezek mellett a rendszeres mozgás is elengedhetetlen. A szívproblémák megelőzéséért már napi 30 perc aktív testmozgással is sokat tehetünk. A fokozott kockázattal élő, vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára az egyénre szabott aerob fizikai tréning részeként az úszás és kerékpározás is jó választás lehet.

A tudatos életvezetés mellett nem lehet elégszer hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát, az idejében felismert betegségek ugyanis nagyobb eséllyel gyógyíthatók.