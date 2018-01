Az influenza növeli a szívroham kockázatát az időseknél

Egy kanadai kutatás jutott nemrégiben arra a megállapításra, hogy az idős embereknél az influenza növeli a szívrohamok kockázatát.

Az influenza vírusáról is kiderült, hogy fokozhatja a szívroham kockáztatát

A kutatásban résztvevő szakembereket is meglepte, hogy egy héttel az influenza diagnózisa után hatszor akkora a szívroham valószínűsége, mint egy évvel a betegség előtt vagy után. Eddig nem feltételezték, hogy más légzőszervi vírusok is növelik a szívroham veszélyét. Az erről értekező tanulmány a a New England Journal of Medicine aktuális számában jelent meg.

Szívroham kockázatát fokozó hatása leginkább az influenzavírusnak van, de a szintén légúti panaszokat okozó RSV-, adeno- és náthavírusok is növelték valamennyire a veszélyt a kutatást vezető tudós, Jeff Kwong szerint.

Az influenzavírus is növeli a szívroham kockázatát a 65 év felettiek körében (Fotó: Getty Images)

Az influenza a szívkoszorúerek duzzanatát vagy gyulladását idézheti elő, ettől leválhat az érfalak lerakódása és az ér elzáródhat.

Nagyobb veszély leselkedik a 65 év felettiekre

A kutatók influenzával fertőzött mintegy húszezer felnőtt esetét vizsgálták meg, akik 2009 és 2014 között betegedtek meg. A páciensek közül több mint háromszázan kerültek kórházba szívrohammal az influenza előtti vagy utáni egy éven belül. Az utóbbiak közöl húsz betegnek volt szívrohama az influenzadiagnózis utáni egy héten belül. Kwong hozzátette, hogy nagyjából 75 százalékuk 65 éves vagy annál idősebb volt, 25 százalékuknak pedig volt már korábban szívrohama. A páciensek mintegy harmada halálozott el.

Biztonságot nyújthat az influenza elleni védőoltás

Kwong azt is elmondta, hogy a szívrohamot szenvedettek több mint harminc százaléka nem volt beoltva szezonális influenza ellen. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az influenza elleni védőoltás nem száz százalékos hatékonyságú, ás akadnak olyanok, akik a vakcina ellenére is megbetegszenek. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne érné meg beoltatni magunkat. A 65 évnél idősebbeknek különösen tanácsos az oltás, mert könnyebben alakulnak ki nálunk szövődmények.