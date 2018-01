A várandósság fokozza az asztmás tüneteket

Az asztmában szenvedő nők mintegy harmadának romlik az állapota a várandósság idején, gyakran fulladás, nehézlégzés, asztmás roham is jelentkezik náluk.

A kezeletlen asztma veszélyeztetheti a babát és a mamát egyaránt

Tamás Lilla, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának egyetemi tanára kiemelte, terhesség idején sem szabad abbahagyni a gyógyszeres terápiát. A kezeletlen asztma ugyanis nem csak anyai, hanem magzati oxigénhiányt is okozhat, amelynek akár koraszülés, spontán vetélés vagy kis súllyal születés is lehet a következménye. Az asztmás kismamák túlnyomó többsége inhalációs kezelésben részesül, így a szer közvetlenül a tüdőbe jut, nem veszélyezteti a magzatot. Az anyatejbe is nagyon alacsony mennyiségű aktív gyógyszer kerül az említett inhalációs gyógyszerek bevitele esetén, így a szoptatás alatt is biztonságos az alkalmazásuk.

Éves szinten közel száz kismamát is elláthatnak az asztmás ambulancián

A klinikán 2000 óta az országban egyedülálló módon asztmás terheseket gondozó ambulancia működik, ahol évente mintegy nyolcvan-száz pácienst látnak el tanácsokkal és gyógyszerekkel. Tamás Lilla ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az érintett betegcsoport ellátása úgynevezett multidiszciplináris hozzáállást igényel a szülész, az allergológus, valamint a tüdőgyógyász részéről. Diabétesz vagy magas vérnyomás esetén pedig belgyógyász bevonására is szükség lehet.

Míg tíz-tizenöt éve az orvosok egy része a gyógyszerek elhagyását javasolta az asztmával szövődött várandósság idejére, addig ma már a tudomány igazolta, hogy nem szabad abbahagyni a terápiát. A nem kezelt asztma ugyanis az esetleges oxigénhiány miatt veszélyesebb az anyára és a babára nézve, mint az a gyógyszermennyiség, ami bejuthat a kicsi szervezetébe – mondta Tamási Lilla.

Várandósság esetén különösen fontos a dohányzás abbahagyása (Fotó: Shutterstock)

A tünetek a terhesség tizenötödik hetétől fokozódhatnak

A várandós nők mintegy három százaléka szenved asztmában. Harminc százalékuknál a terhesség tizenötödik hete körül fokozódnak a tünetek, akár fulladás, nehézlégzéses rohamok is jelentkezhetnek. Emiatt a korábbi terápia módosítására is szükség lehet.

Arra is van ugyanakkor példa, hogy a terhesség alatt csökkennek ezek a panaszok, amit szintén figyelembe vesznek a kezelés során. Előfordulhat az is, hogy a várandósság idején jelentkezik először a tünet, vagy hogy a gyermekkorban megjelenő, majd évekre elmúló asztma jelenik meg újra.

Várandósság esetén különösen fontos a dohányzás abbahagyása. A cigaretta ugyanis felerősítheti az asztmás tüneteket az anyánál, másfelől jelentősen fokozza annak esélyét, hogy a gyermeknél is kialakuljon a betegség. Tamási Lilla e témához kapcsolódóan megjegyezte, hogy az asztmás betegek mintegy huszonöt-harminc százaléka dohányzik.