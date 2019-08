Kevésbé tűnünk sikeresnek, ha túl sok szelfit posztolunk?

Két hasonló tartalommal rendelkező profil esetében azok, akik rendszeresen tettek közzé szelfiket, negatívabb érzelmeket váltottak ki az olvasókból, mint akik hagyományos képeket posztoltak – mondta Chris Barry, a Washingtoni Állami Egyetem pszichológia professzora, aki a tanulmányt készítette.

az új tapasztalatokra, mint akiket mások fényképeztek – olvasható a Daily Mail hírei közt.

„A kísérlet azt mutatja, hogy vannak bizonyos vizuális jelek, amelyek függetlenek a kép tartalmától, és negatív vagy pozitív reakciókat idéznek elő a közösségi médiában” – mondta a professzor.

A kísérletben, melyben a Dél-mississippi Egyetem diákjaival is együttműködtek, két különböző kontrollcsoport adatait vetették össze.

Az első csoport 30 hallgatóból állt, akiknek egy személyiséget elemző kérdőívet kellett kitölteniük a 30 legutolsó Instagram posztjuk alapján.

A posztokat az alapján kódolták, hogy szelfik vagy hagyományos képek, illetve figyelembe vették, hogy mit ábrázoltak, a fizikai megjelenést, egyedül vagy másokkal voltak a személyek a képen, az eseményt, a tevékenységet stb.

A másik csoportban 119 hallgató volt, akiknek értékelniük kellett az első csoport által összegyűjtött profilokat 13 tulajdonság alapján, mint például mennyire tűnik önimádónak az illető, mennyire lehet alacsony az önértékelése, mennyire nyitott és sikeres.

