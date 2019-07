Nem volt váratlan az újabb dél-karolinai földrengés

Újabb, még a korábbinál is erősebb földrengés volt Dél-Kaliforniában. A földmozgásban sokan megsérültek, gázvezetékek törtek el, sok épületben tűz ütött ki, ezrek voltak áram nélkül. Szakértők nem zárnak ki újabb földmozgásokat, az államban továbbra is szükségállapot van érvényben – közölte az M1 Híradója.

Több házban elektromos tűz keletkezett a földrengés következtében (Fotó: EPA/Etienne Laurent)

Élő adásban lepte meg az újabb földrengés az egyik amerikai hírcsatorna műsorvezetőit. A Híradóban bemutatott felvételen látszik, ahogyan egyre riadtabb lett az arcuk, adásszünetet jelentettek be, az egyikük az asztal alá is bebújt. Az egy nappal korábbinál is erősebb földrengés rázta meg pénteken Kalifornia állam déli részét. A földmozgást még Mexikóban is érezni lehetett.

Sorra kerültek fel a telefonnal készített felvételek a közösségi oldalakra a katasztrófa után. Több otthonban és étteremben

megmozdultak a csillárok.

Sokan megijedtek és menekülni kezdtek.

Volt, ahol a földmozgás keltette hullámok miatt az udvari medence is kiöntött. Riadtan húzódtak el a közeléből az emberek.



Többeket a hullámvasúton ért a földrengés. A bemutatott amatőr felvételen látszik, hogyan inogtak a síneket megvilágító lámpák miközben a szerelvény haladt felfelé a pályán.

A rengést a Los Angeles-i baseball stadionban is érezni lehetett. Éppen

a hazai csapat mérkőzése zajlott, amikor megindult a föld.

Elcsöndesedtek az emberek.

Éppen az operatőr mögött álltunk, a kamera is a meghökkent tömeget pásztázta. Fenséges volt és hátborzongató egyszerre – mondta egy szurkoló. Noha többen a távozás mellett döntöttek, a játékosokat nem zavarta meg a földrengés.

Kern megyében sziklaomlást okozott a katasztrófa. A szurdok faláról lehullott kövek elzárták az utat. Helyi beszámolók szerint, épületek mozdultak meg, falak dőltek össze és utak repedtek meg. Az M1 tudosítója elmondta, többen megsérültek, amikor megindult a föld.

A boltok árukészleteiben is kárt tettek a földrengések (Fotó: EPA/Etienne Laurent)

A földrengés az üzleteket is felforgatta. Több helyen beszakadt a mennyezet, lehullottak az áruk a polcokról. Törött üvegek borították a padlót mindenfelé.

Több helyen tűz ütött ki a földrengés után.

Nagy erővel küzdöttek a lángokkal a tűzoltók.

A hatóságok figyelmeztették a helyieket: a térségben a következő napokban több utórengés is lehet és fokozott készültséget rendeltek el.

A környéken csütörtökön egy 6,4-es erőssségű földrengés pusztított. A katasztrófa utakat és épületeket rongált meg. Több üzletben keletkeztek komoly károk. Kalifornia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik a tektonikus lemezek találkozásnál, ezért gyakoriak ott a földrengések.

Egy földrengés után további földmozgás várható

Akkor keletkeznek földrengések, ha mintegy 100 kilométeres mélységben a Föld alatt a kőzetlemezek az asztenoszférán, amely hasonló állagú, mint az ikrás méz, úsznak. Ezek a lemezek összeütközhetnek, egymás alá bukhatnak, de akár el is úszhatnak egymás mellett – fogalmazott Tímár Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikusa az M1 Ma este című műsorában.

Dél-Kaliforniában jellemzően egymás mellett mozdulnak el a kőzetlemezek, aminek akár

a földfelszín egy méteres eltolódása is lehet a következménye

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Az utóbbi napok kaliforniai rengései jellemzően a 15-40 kilométeres mélységtartományba esnek, ami nincs túlságosan messze a földfelszíntől, azaz akár komoly hatást is kifejthet – mondta.



Emlékeztetett: a Szent András-törésvonaltól 300 kilométerre keletre voltak a mostani földrengések, azaz nem kifejezetten a törésvonal menti rengések, ezért érezhették Nevadában is. Meglepő, hiszen a Szent András-törésvonal közelében várták a földmozgásokat – fogalmazott.

Tímár Gábor szerint törvényszerű, ha egy földrengés után továbbiak következnek, kisebb és erősebb földmozgások is előfordulnak, mire megnyugszik a Föld. Elmondta:

nem lehet tudni, hogy melyik a fő és melyik az utórengés.

Ez csak később derül ki, amikor a térségben észlelt összes rengést rendszerezik a tudósok.

A veszélyeztetett embereket felkészítik a földrengésekre

Mint mondta, a Föld nagyobbik része gyakorialtilag földrengésmentes övezet. Léteznek úgynevezett átmeneti zónák is, ahol időnként előfordulnak földmozgások – ide tartozik Magyarország is –, illetve néhány jól körülhatárolható területen rendszeresek a földrengések, így fel kell készülniük az ott élő embereknek.

Azokon a területeken, ahol gyakran kipattannak földrengések, az embereket felkészítik, hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben: hogyan meneküljenek el gyorsan, mit csináljanak, ha észlelték a földrengést – ezeket az ismereteket már gyermekkorban el kell sajátítaniuk az ottani embereknek – fogalmazott.

A jelenlegi ismeretek szerint

a földrengések nem előrejelezhetők,

azt viszont meg lehet mondani, hogy egy adott területen mekkora eséllyel lesznek a nagyobb földrengések után kisebb, további földmozgások – ismertette a szakértő.

Az 1950-es évektől teljesen új építészeti szabályokat hoztak létre a földrengéstől veszélyeztetett területeken, amelyek lényege, hogy a rezgéshullámok frekvenciája ne legyen azonos az épületek mozgásának saját frekvenciájával – magyarázta, majd hozzátette: a mostani, erős rengéseknél sem történt haláleset.