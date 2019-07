Karl Lagerfeldről neveztek el egy pókfajt hamburgi kutatók

Karl Lagerfeld néhai divattervezőről (1933-2019) neveztek el egy Ausztráliában felfedezett új pókfajt hamburgi kutatók.

A faj hivatalos neve Jotus karllagerfeldi lett – közölte a Hamburgi Egyetem. Az állat színei Karl Lagerfeld letisztult stílusára emlékeztették a tudósokat.

