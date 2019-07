Atomerőművet vontatna az Északi-sarkra Oroszország

A művelet célja, hogy elektromos energiát juttassanak egy ásványi anyagokban gazdag területre. A 144 méter hosszú, az orosz zászló színeire festett jármű Pevek kikötővárosban horgonyoz majd, Moszkvától körülbelül 6500 kilométerre. A hajó elektromossággal fogja ellátni a településeket, valamint a szénhidrogéneket és drágaköveket kitermelő cégeket a Csukcs régióban – írja a CNN News.

Russia’s Rosenergoatom has received an operating licence for its floating #nuclear power plant, Akademik Lomonosov, from the country’s regulator Rostechnadzor https://t.co/99rC7796Q2 pic.twitter.com/yYvilHjiRA

— World Nuclear News (@W_Nuclear_News) June 27, 2019