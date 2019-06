Defektmentes gumiabroncson dolgozik a Michelin és a General Motors

A hagyományos, levegővel töltött gumiabroncs helyett, amely hajlamos a defektre, az új prototípusnál egyáltalán nincs szükség levegőre – olvasható a CNN hírei közt.

Az Uptist Montrealban mutatták be a keddi napon. A régimódi gumiabroncshoz hasonló modell különlegessége, hogy nincs oldalfala, így nem kell levegővel feltölteni.

This airless, puncture-proof tire could eliminate blowouts and flats https://t.co/cxXbfOkTFb pic.twitter.com/PNVzD5532D

— CNN International (@cnni) June 7, 2019