Eddig ismeretlen anyagot mutattak ki egy meteoritban

A V. Sz. Szobolev Föld- és Ásványtani Intézet munkatársai nemrégiben számoltak be arról, hogy eddig ásványt mutattak ki az úgynevezett uakiti meteoritban. Az új anyagot uakititnek nevezték el. A vizsgálatok során kiderült, hogy az űrbeli kőzet több mint 98 százaléka kamacit. Ez az ötvözet vasból, illetve 5-10 százalékban nikkelből épül fel, és csak meteoritokban fordul elő. A kőzet 1-2 százalékát olyan ásványok adják, amelyek szinte csak az űrben találhatók meg. A vizsgálat azt is felfedte, hogy az uakiti meteorit mintegy 1000 Celsius-fokos forróságban jött létre.

A szakértők a kőzet tanulmányozása során fedezték fel az uakititet. Az új ásvány rendkívül apró, legfeljebb 5 makrométeres szemcsékben fordul elő, kis mérete miatt pedig a kutatók nem tudták felmérni minden fizikai tulajdonságát. Azt ugyanakkor sikerült kideríteniük, hogy az ásvány szerkezete két másik űrbéli anyag, a karlsbergit és az osbornit felépítésére hasonlít. Az efféle anyagok rendkívül kemények.

