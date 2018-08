Aranysakált láttak Nógrád megyében

A Nógrád megyei Zabar és Szilaspogony külterületén, Kútágapusztán fényes nappal készítettek felvételt egy aranysakálról, más néven nádi farkasról. Az állat teljes nyugalommal lakmározott a vadállatok számára kialakított etetőből. A mostani esetről beszámoló vadász korábban már látott a környéken egy anyasakál a kicsinyével.

Rizmayer György – aki több mint húsz éve vadászik Nógrád megye ezen területén – a nool.hu portálnak elmondta, hogy eddig senki sem számolt be arról, hogy vadászatai vagy barangolásai során aranysakállal találkozott volna ezen a környéken. Hozzátette: éjszakai vadászatai során figyelt fel az állatra, de eleinte nem volt biztos abban, hogy az aranysakál lehet. De miután a vadetetőnél kihelyezett webkamera július végi felvételeit alaposabban tanulmányozta, bebizonyosodott a feltételezése.

Az aranysakál a kutyafélék családjába tartozó faj. Különleges ismertetőjele, a talppárnája, amelyről könnyen felismerhető. Ezt azt jelenti, hogy mind a négy mancsán összenőtt két középső ujjának ujjpárnája. Egyes vélemények szerint azonos a nádi farkassal, azaz a toportyánnal. Magyarországon főleg délen terjedt el, hazánkban körülbelül háromezer példány élhet, de ez a szám folyamatosan növekszik. A vadászkamara adatai szerint 2013-ban több mint 1800 példányt lőttek ki, ennek harmadát Somogy megyében.

Aranysakál (Fotó: Vajda Bertalan/Pilisi Parkerdő Zrt.)

Az aranysakál megjelenésének nem örülnek a vadászok, mivel roppant agresszívak a többi erdei élőlénnyel szemben. Megfojtják a borjúkat, gidákat, kismalacokat és szinte mindenre rátámadnak, amely tőlük gyengébb vagy kisebb termetű – jegyezte meg Rizmayer György. A tapasztalt vadász arról is beszámolt, hogy nemrégiben egy éjszaka vélhetően egy nősténnyel és egy kölyökkel is találkozott, így vélhetően Zabar környékén több példány is kóborol.

A szakértő kihangsúlyozta, hogy nem örülne annak, ha még több egyed jelenne meg a környéken, mivel az nagy veszélyt jelentene a helyi vadállományra. Kártékonysága miatt az aranysakál nem tartozik a védett fajok közé, ezért csakúgy mint a róka egész évben vadászható.