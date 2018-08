Porördögöt filmeztek le Nógrád megyében

A különleges természeti jelenség szombat délután alakult ki. A videón is jól látszik, hogy milyen nagy magasságba nyúlt fel.

A ritka jelenséget szombat délután filmezték le az Ipoly folyó mellett, Őrhalom és Csitár határában. A forgószél rendkívüli méreteket öltött: a több méter magas tölcsér nem mindennapi látványt nyújtott a tarló felett.

Egyre gyakoribb jelenség hazánkban is

A porördögök – más néven poros forgószelek vagy portölcsérek – a kisebb tölcsérek közé tartozó meteorológiai jelenségek. Főleg sivatagokban jellemzők, de hazánkban is egyre gyakrabban kialakulnak a nyári időszakban.

Leginkább akkor jönnek létre, mikor a homokos talajt vagy mezőt a napsugárzás erősen felmelegíti. A talaj felett lévő felhevült levegő környezeténél könnyebbé válik, és felszáll. Ez az alacsony nyomású képződmény az úgynevezett száraz termik, úgy képzelhető el, mint egy légbuborék. A nyomás-különbség révén a légbuborékba minden irányból levegő áramlik, majd forgó mozgásba kezd.

Az égig érhetnek, és hatalmas sebességgel foroghatnak

A porördögök általában 0,5–10 méter tölcsérátmérőjű képződmények, függőleges kiterjedésük pedig néhány métertől akár egy kilométerig is terjedhet. A gyors feláramlás miatt a termik megnyúlik, így egyre gyorsabbá válik a függőleges tengely menti örvénylés. Szélsőséges esetben a forgás sebessége akár a 200 kilométer per órát is elérheti, míg a porördögök haladási sebessége megközelítheti a 100 kilométer per órát is. De készültek már feljegyzések egy helyben álló tölcsérről is.

Az esetek többségében meglehetősen rövid „életűek”: élettartamuk néhány másodperctől valamivel több mint 10 percig terjedhet. A sivatagokban előforduló poros forgószelek azonban olykor fél óránál is továbbtartanak.

Ne keverjük össze őket a tornádókkal

A tornádókhoz annyiban hasonlítanak, hogy mindkettő kialakulása függőlegesen áramló és forgó mozgást végző légtömeghez kötődik. Míg azonban a porördögök a szép, napos idő jelenségei és a felszín felől indulnak, a tornádók zivataros időhöz, legtöbbször szupercellákhoz kapcsolódnak, és a felhőkből nyúlnak alá.

A címlapfotó illusztráció.