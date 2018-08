Két atomcsapás, amely új korszakot hozott el a történelemben

Reggel 8 óra 15 perckor Japánban egyperces csenddel adóztak a hirosimai atomtámadás áldozatai emlékének az első atombomba ledobásának évfordulóján. E napot a Béke Világtanács elnöksége 1978-ban a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánította örök emlékeztetőül.

1945. augusztus 6-án reggel három amerikai repülőgép tűnt fel a japán nagyváros, Hirosima fölött. A B–29 típusú, Enola Gay bombázó alacsonyabbra ereszkedett, és ledobott egy tárgyat. Helyi idő szerint 8 óra után 15 perccel és 17 másodperccel a város fölött vakító, kékesfehér fény lobbant, majd mennydörgés következett, és gombafelhő szökött az ég felé: 600 méter magasságban felrobbant a világ első, 13 ezer tonna TNT-vel egyenlő hatású atombombája, amely Little Boy – magyarul kisfiú – néven vonult be a történelembe.

Többéves munkával állították elő az első nukleáris fegyvereket

Nukleáris fegyverek fejlesztésén az amerikaik a Manhattan-terv keretében 1942-től dolgoztak. Az első atombombát 1945. július 16-án robbantották fel az új-mexikói Alamogordo mellett. A fegyver éles körülmények közötti bevetését Harry Truman amerikai elnök augusztus 5-én engedélyezte, Hirosima után a másodlagos célpontnak Kokurát és Nagaszakit jelölték ki. Augusztus 6-án hajnalban hét B–29 bombázó szállt fel a Mariana-szigetekhez tartozó Tinian szigetéről, köztük az Enola Gay, amelynek bombaterében ott lapult a 3,6 méter hosszú, 0,7 méter széles és 4,4 tonnás nukleáris fegyver, a Little Boy.

A Hirosimára ledobott, Little Boy-nak nevezett amerikai stratégiai atombomba.Töltetét 60 kilogramm 235-ös tömegszámú urán képezte (Fotó: MTI/JPT)

Az első három gép az időjárás felderítését végezte, míg a másik három gép közül az egyiken a robbanást vizsgáló tudósok utaztak, a második gép feladata a fotózás és a dokumentálás volt, a harmadik, tartalék gép volt. Az Enola Gay eseménytelen út után, 9400 méter magasságban oldotta ki a bombát Hirosima felett, majd délután három órakor szállt le ismét Tinianon. Parancsnoka, Paul Tibbets azonnal megkapta a Szolgálati Érdemkeresztet.

Az atomcsapásoknak azonban akadtak túlélői is. Japánban nekik külön nevük van, ők a hibakusák. Jamagucsi Cutomu – aki a támadások idején a Mitsubishi nehézipari vállalat mérnöke volt – az egyetlen, hivatalosan is számontartott kétszeres túlélő. Égési sérüléseket szenvedett, ideiglenesen megvakult, és a bal fülére megsüketült, de a történtek után is egész életet élt 93 éves korában bekövetkezett haláláig.

Hirosimát a földdel tették egyenlővé

A robbanás körzetében több mint egy kilométeres sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. Az áldozatok pontos számát máig nem tudták meghatározni, csak becslések léteznek: a hirosimai emlékművön 61 443 név szerepel, élelmiszerjegyét 78 150 ember nem váltotta be soha többé, míg az amerikai felderítés 139 ezerre tette az elhunytak számát.

Az áldozatok többségének halálát nem maga a robbanás okozta, hanem az azt követő tűzvész, épületomlás és pánik. Sokan csak napokkal később, a hőhatás, a lökéshullámok vagy a radioaktív sugárzás következtében, elképzelhetetlen kínok közt vesztették életüket.

A sugárfertőzés okozta károsodások pontos természete még ma sem ismert. Ismeretlen betegségek tűntek fel az atomcsapás után, és a mai napig szedi áldozatait a leukémia, az úgynevezett „hirosimai rák”, és még napjainkban is gyakran születnek gyermekek genetikai problémákkal. Furcsa mód azonban a hirosimai ipari létesítmények szinte érintetlenek maradtak, és a hadiüzemek dolgozóinak jelentős része is túlélte a robbanást.

Az atombombát szállító Enola Gay B–29-es nehézbombázó teljesen felújított állapotban a Virginai állambeli Steven F. Udvar-Hazy repülési múzeumban (Fotó: MTI/Hofer László)

A bombázások napjainkban is számos kérdést felvetnek

A hirosimai támadás után három nappal, augusztus 9-én az Egyesült Államok Nagaszakira is atomcsapást mért, ledobta a Fat Man – magyarul Kövér Ember – közel öttonnás atomtöltetet. A támadás becslések szerint mintegy 60-80 ezer áldozatot követelt. Hat nappal később pedig Japán letette a fegyvert, és a második világháború véget ért. A két nukleáris csapásban több mint kétszázezren haltak meg, többségük civil volt. Mindmáig ez a két eset az egyedüli példa nukleáris fegyverek háborús alkalmazására.

1945. augusztus 9-én készült kép a Nagaszakira ledobott amerikai atombomba gombafelhőjéről (Fotó: MTI/EPA/Nagaszaki Atombomba Múzeum)

Azóta is vitatott kérdés, hogy szükség volt-e a Japánra mért két atomcsapásra. Az Egyesült Államok szerint számtalan katona és civil életét mentették meg az atomcsapások azáltal, hogy a japán szigeteken folytatott elhúzódó harcok helyett a háború gyakorlatilag másfél héttel a hirosimai atomtámadás után véget ért. Ekkor ugyanis még Japán korántsem állt végleg vesztésre: a császár uralma alá tartozott Kína nyugati része, a Koreai-félsziget, a mai Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Thaiföld, Indonézia és a Fülöp-szigetek egy része is.