Két külön méhben fejlődtek egy brit nő ikrei

Az ikreket, egy kisfiút és egy kislányt, név szerint Poppyt és Pirant a terhesség 34. hetében segítették világra császármetszéssel. Édesanyjuknak úgynevezett kétszarvú vagy szív alakú méhe van, így a magzatok külön, saját magzatburokban és méhlepénnyel fejlődtek. A terhesség úgy jöhetett létre, hogy mindkét részbe jutott egy petesejt, és mindkettő megtermékenyült. Elképzelhető, hogy ugyanakkor, de az is, hogy pár nap eltéréssel.

Rendkívül ritka, hogy valakinek gyakorlatilag két méhe legyen, az pedig még ritkább, hogy mindkettőbe petesejt kerüljön. Az pedig csodával határos, hogy mindkét petesejt meg is termékenyüljön, majd külön-külön fejlődjön.

