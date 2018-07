Hibrid delfinre bukkantak Hawaiinál

Korábban sosem látott hibrid bukkant fel a Hawaii szigetcsoporthoz tartozó Kauai szigetnél. A genetikai vizsgálat eredménye alapján az állat apja egy barázdásfogú-, anyja pedig egy fehérajkú kardszárnyú delfin. A különleges élőlényt 2017-ben az amerikai hadi tengerészet észlelte egy hadgyakorlatot megelőző vizsgálat során.

Robin Baird tengerbiológus a Sciencealtert.com tudományos portálnak elmondta, hogy az állatról készített fényképek alapján rögtön felmerült a gyanú, hogy egy két külön fajtól kereszteződéséből született hibriddel állnak szemben a kutatók. Ahhoz azonban, hogy az elméletük igazolást nyerjen szövetmintát kellett venniük a különleges delfintől. Miután egy speciális, mintavételre kifejlesztett, az élőlényekre ártalmatlan szigonnyal mintát vettek a tengeri emlősből, és lefolytatták a szükséges vizsgálatokat, bebizonyosodott az, hogy a delfin egy barázdásfogú- és egy fehérajkú kardszárnyú delfin nászából született.

A hibrid biológiai értelemben két különböző csoporthoz tartozó élőlény kereszteződéséből vagy keresztezésével létrejött, mindkét szülő genetikai tulajdonságát hordozó utód.

Az állatok körében természetes körülmények között leggyakrabban a különböző fajok, alfajok elterjedési területeinek határán jönnek létre hibridek. Azok a közeli rokon élőlények, amelyek más területeken élnek és nincsenek kapcsolatban egymással, gyakran képesek hibridizációra, ha mesterségesen kerülnek kapcsolatba egymással, például állatkertekben.

A tudósokat a felfedezés azért is lepte meg, mert a fehérajkú kardszárnyú delfin – amelyről azt feltételezik, hogy az egyed anyja lehet – nem jellemző Hawaii környékén, de ami még megdöbbentőbb, hogy az állat egy barázdásfogú delfinekből álló csapattal úszkált együtt.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Scientists Have Spotted an Amazing Dolphin-Whale Hybrid Off The Coast of Hawaii <a href=”https://t.co/KgDlkO5H8u”>https://t.co/KgDlkO5H8u</a></p>— ScienceAlert (@ScienceAlert) <a href=”https://twitter.com/ScienceAlert/status/1023763755501608960?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 30, 2018</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Még kérdéses képes-e a delfin szaporodni

Már korábban akadt arra példa, hogy a delfinfélék családjában lehetséges a kereszteződés. Palackorrú delfin és kis kardszárnyú delfin kereszteződéséből is született már hibrid, de a fehér delfinek és a narválok is keveredtek már egymással. Azonban a hibridizáció nem minden esetben vezet egy új faj létrejöttéhez, mivel az így létrejött utódok sok esetben terméketlenek vagy csak nagy nehézségek árán képesek szaporodni.

A most megfigyelt új állatnál – amit a tudósok a Steno bredanensis tudományos névvel illettek – egyelőre nem tudni, képes-e utódot létrehozni, és ezáltal egy új faj alapjait megteremteni, ehhez további megfigyelések szükségesek. A kutatók augusztusban térnek vissza a környékre, hogy további vizsgálatokat végezzenek.

A címlapfotó illusztráció.