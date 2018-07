A hőség kedvenceinket sem kíméli

A nyári hőségben a rosszul tartott házi kedvencek hamar hőgutát kaphatnak, legrosszabb esetben pedig el is pusztulhatnak. De a gazdiknak körültekintőnek kell lenniük a sétáltatás vagy az utazás során is. Így könnyen elkerülhető lehet a baj, és a meleg nyári napok kellemes élményeket tartogathatnak a gazdáknak és kedvenceiknek egyaránt.

Nem nehéz felelős állattartónak lenni

Az Orpheus Állatvédő Egyesülethez a nagy nyári kánikulában gyakran futnak be segélyhívások aggódó állatbarátoktól, akik segítséget kérnek a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára. A nappali 30 Celsius-foknál magasabb csúcshőmérséklet idején a rövid láncra kötött, árnyékmenetes helyen, megfelelő mennyiségű friss ivóvíz nélkül tartott házi kedvencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak, amely hosszú távon pusztuláshoz vezet. A gazdiknak a naptól felhevült aszfaltot is érdemes elkerülniük kedvencükkel a sétáltatás során, mivel ott könnyen égési sérülést szenvedhet a kutyák mancsa – olvasható az egyesület hirado.hu-hoz eljuttatott közleményében.

A közleményből az is kiderült, hogy a kutyák önszántunkból soha nem mozognának a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tenniük, akkor érdemes az állattartóknak azzal tisztában lenniük, hogy a hőséget nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutyák nem tudnak izzadni, ami komoly nehézséget okoz számukra, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Pár tanács megfogadásával elkerülhető a baj

Az egyesület azt tanácsolja az állattartóknak, hogy a nagy nyári hőségben a közös játékot és a nagy sétákat időzítsék a kora délelőtti és a késő délutáni órákra. A magas nyári hőmérsékletet könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hűvös helyen készítünk nekik egy kuckót, ahova a napsugárzás elől bármikor elbújhatnak.

A házi állatok esetében is fontos a nagy melegben a folyadékpótlás: kedvenceinknek az élelem mellett fontos a naponta több alkalommal újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját vagy úsztassuk meg. Mindezek mellett az állatvédők arra is felhívják a gazdik figyelmét, hogy házi kedvencüket ne hagyják egyedül autóban – még nyitott ablaknál sem –, mivel a tűző napon a hőmérséklet az autóban rövid időn belül akár 60 Celsius-fokra is felszökhet, amely a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon végzetes is lehet.

A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segítség életmentő lehet

Ha azonban azt látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, és annak sötétebb a színe megszokottnál, akkor hőtorlódásra vagy hőgutára gyanakodhatunk. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi ellátás életmentő lehet ebben az esetben.

A forróságban a kedvencek mellett a haszonállatokra is fokozottabban oda kell figyelni. Ne csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd portán tartott jószágokra is.