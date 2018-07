Kutyaterapeuták segítik át a nehézségeken a gyerekeket

Hazánkban először az Aura Segítő Kutya Alapítvány honosította meg a kutyás terápiák alkalmazását. A debreceni alapítvány célja, hogy a terápiát minél szélesebb körben megismertesse, és segítse azokat a gyermekeket, akik speciális nevelést vagy törődést igényelnek.

Először Boris M. Levinson amerikai pszichiáter vette észre az 1980-as években kutatásai során, hogy a visszahúzódóbb gyermekek is könnyebben megnyíltak, amikor a kutyája közelében tartózkodtak. Úgy vélte, hogy a négylábú segítőn keresztül sokkal egyszerűbben és gyorsabban kiépíthető a terapeuta és a páciense közötti kapcsolat. A módszer egyre nagyobb teret nyer idehaza is.

A terápiák ugrásszerű fejlődést eredményezhetnek

Gulyás Bianka gyógypedagógus és kutyakiképző a hirado.hu megkeresésére elmondta, az első esete, egy mozgásában korlátozott kisfiú terápiája, a mai napig élénken benne él. A kétéves folyamat alatt szemtanúja lehetett annak, hogy a kilencévesen még kapaszkodás nélkül lépcsőzni sem tudó gyermek tizenegy éves korában ugyan kis segítséggel, de már kerékpározott. Ez a nagyfokú előrelépés a kutyás terápiának volt köszönhető.

Mese és Repeta, a két terápiás kutya (Fotó: Re-Mese: két arany szív, egy célért Facebook-oldala)

Tesztelik a terápiás kutyákat

Gulyás Bianka 2015-ben választotta ki első segítőtársát, Mesét, akit már egynapos korában teszteltek, hogy alkalmas lesz-e a különböző terápiás feladatok ellátására. Hathetesen a tesztet megismételték, akkor már a korának megfelelő, nehezebb feladatokat kapott a golden retriever. Ezen a teszten is átment, ezután következett az otthoni és az intézményi kiképzés. Szinte hihetetlen, de a kutyakölykökről már születésük után kiderül, hogy milyen temperamentumúak, mennyire tudnak majd önálló döntéseket hozni.

Mesét három hónapos korában gazdája elvitte a békéscsabai Esély Pedagógia Központba – ahová speciális nevelési igényű és értelmi fogyatékkal élő gyermekek járnak –, hogy megszokja a különböző ingereket. Majd három hónappal később visszatértek az intézménybe, és egy hatfős, közepesen értelmi fogyatékosokból álló gyerekcsoportban próbálták ki. A szakember elmondása szerint megbízott a gyermekekben, tudta, hogy a kutyát nem fogja olyan inger érni közöttük, ami megijesztheti.

Érdeklődésünkre, hogy megkülönböztetnek-e kifejezetten terápiás célra alkalmas kutyafajtákat, a gyógypedagógus azt válaszolta, hogy bár nem a fajtát nézik, hanem az egyedet, de a magyar terápiás szövetség online oldalán a statisztika beszédes: a közel hatszáz terápiás kutyából több mint ötszáz retriever, labrador vagy vizsla. Javarészt ezek a fajták alkalmasak, mivel nagyon gyermekcentrikusak természetükből fakadóan.

Az ép intellektusú gyermekek körében is hasznos lehet – akár már bölcsődés kortól –, hogy kutyás terápiával színesítsék a mindennapjaikat. A foglalkozások során a finommotorikus mozgás fejlesztése mellett a gyermekek érzelmi intelligenciája és felelősségtudata is erősödik. Iskoláskorban a kutya az elsajátított készségek és kompetenciák megerősítésében tud segíteni.

Aktív és passzív jelenlétükkel egyaránt segítenek

A kutyás terápiának három alfaját különböztetik meg – magyarázta Gulyás Bianka. Állatasszisztált terápiáról akkor beszélünk, hogyha célcsoportra szabottan, előre kiválasztott eszközökkel meghatározott célt szeretnének elérni a terápiás kutya közreműködésével. Ebben az esetben előre megbeszélik a terapeutával, hogy mire van szükség, a foglalkozáson miként vegyen részt, a feladatokba milyen módon tudják bevonni az állatot, illetve mit várnak el tőle. Ezek a terápiák megcélozhatják a beszéd vagy a mozgás fejlesztését egyaránt.

A másik típus az állatasszisztált aktivitás. Ezekben az esetekben a kutya passzív megfigyelőként is jelen lehet, már a puszta jelenléte is eredményes. Ilyen foglalkozás volt többek között a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárban, valamint a Békéscsabán található Békés Megyei Könyvtárban megvalósított tízalkalmas projekt is, amely során kiscsoportban dolgoztak fel egy-egy mesét Mese és Repeta közreműködésével.

Játékos kutyás foglalkozás a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtárban

A békéscsabai csoportban minden résztvevő küzdött valamilyen tanulási nehézséggel, míg Dobozon jó pár résztvevő a különleges kutyák – Mese és Repeta – jelenlétével színesített közösségi élmény miatt vett részt. A foglalkozásokon amellett, hogy fejlődött a gyermekek olvasási kompetenciája, egy helyes csoportdinamikát is elsajátítottak, és megtanulták egymást is elfogadni. Korábban Békés megyében hasonló programot még senki nem valósított meg – tette hozzá.

A terápia harmadik válfaja az, amikor a kutyás szakemberek továbbadják a tudásukat továbbképzések keretén belül a pedagógusoknak, ez az úgynevezett állatasszisztált oktatás. A harmincórás, gyakorlati szemléletű képzés alatt a résztvevők megismerhetik, milyenek azok a nem szokványos órák, amikor megjelenik a csoportban vagy az osztályközösségben a terápiás páros: a felvezető és a kutyája.

Az állatasszisztált oktatás részét képezi az is, amikor a terápiás kutya és a gazdája meglátogatnak egy-egy oktatási intézményt, ahol érzékenyítő jelleggel bemutatóórát is tartanak. Ezeket a rendhagyó foglalkozásokat kedvelik a résztvevők. A tapasztalat azt mutatja, hogy az óra ideje alatt a gyermekek és a felnőttek még nyitottabbakká válnak, a kutyák jelenléte pedig segít abban, hogy a hangulat oldott legyen.

Kutyás nyári tábor

A gyógypedagógus kutyakiképző lapunknak arról is beszámolt, hogy első alkalommal valósítottak meg kutyás nyári tábort az Esély Pedagógiai Központban július 2-tól sérült gyermekeknek. Természetesen erre az öt napra egyedi programtervet dolgoztak ki. A gyerekek megismerkedtek a terápiás kutyákkal, elsajátították a megfelelő jeleket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kommunikáljanak vele. A hét többi napján pedig úgy állították össze a programot, hogy a gyerekek minden nap új információkat és élményeket szerezzenek a kutyákkal kapcsolatban.

A hét egyik kiemelkedő eseménye volt, amikor a sérült gyermekek egy akadálypályán küzdötték át magukat a kutyákkal együtt.

A kutyás terápiát felnőtteknek szóló tréningekbe is előszeretettel beemelik. Az önismereti tréningek mellett a stresszkezelő foglalkozások hatékonyságát is fokozzák a négylábú segítők. Ezért Gulyás Bianka szerint a kutyás terápiák alkalmazása a jövőben tovább szélesedhet.