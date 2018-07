Felnyitották a titokzatos szarkofágot

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, még a hónap elején Szidi Gaber-nél, Alexandria közelében került elő egy ásatás során egy hatalmas fekete gránitkoporsó. A több mint két és fél méter hosszú, 1,85 méter magas és 1,65 méter széles szarkofág az eddigi legnagyobb, amelyet a térségben találtak.

A lelet külsejét megvizsgálva a szakértők már korábban megállapították, hogy a fekete gránitszarkofág a Ptolemaida dinasztia idejéből származik. A felfedezéskor a régészek még nem tudták megmondani, hogy kinek a földi maradványai találhatók a koporsóban, de a szarkofág méreteiből adódóan magas rangú személynek tulajdonították.

Huge Egyptian sarcophagus found to contain three mummies

Archaeologists open granite tomb but are dismayed at state of decay after ‘sewage leak’ https://t.co/SpAfXGiq3A #mummy⚰#alexandria #egypt