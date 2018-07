Éttermekben is kapható lesz a lombikhús

Három éven belül éttermekben is felszolgálhatják a laboratóriumi körülmények között előállított húst – jelentette be az a dán vállalat, amely öt éve a világ első mesterséges hússal készült hamburgerét mutatta be.

A Mosa Meat cégnek sikerült összegyűjtenie a fejlesztéshez 7,5 millió eurót, közel 2,5 milliárd forintot. A két fő befektető a német M Ventures és a svájci központú európai húsfeldolgozó cég, a Bell Food Group volt.

A Mosa Meat 2021-től tervezi első termékei – főleg a hamburgerekhez való marhahús – piacra dobását. Az ipari méretű termelés beindulását két-három évvel későbbre időzítik. A cég számításai szerint akkor egy dollárba – 277 forintba – kerül majd egy átlagos hamburgerpogácsa.

We’re announcing a €7.5M Series A investment from Merck Ventures, Bell Food Group and others to create the future of meat. Learn more:https://t.co/bu27Bg8L7c pic.twitter.com/zhchbm9OlS

— Mosa Meat (@mosa_meat) July 17, 2018