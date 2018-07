A román kulturális miniszter nyitja meg az ősi kincseket bemutató kiállítást

George Ivascu román kulturális miniszter nyitja meg a szomszéd országból érkezett arany- és ezüstkiállítást a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A tárlaton ezer lenyűgöző nemesfémből készült kincset láthatnak az érdeklődők, amelyek több ezer évet ölelnek át.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a Bukarestből érkezett kollekció olyan értékkel bír, hogy a kiállítási tárgyak gépfegyveres rendőri felvezetéssel érkeztek meg Szegedre, majd biztonsági tárolókba helyezték őket a szakemberek.

A kiállítás építése az utolsó szakaszba lépett. A tárlaton olyan kincseket láthat majd a közönség, amelyek az aranyművesség kezdeti időszakától – Kr. e. 5. évezred második felétől – a kora-középkorig – a 6. századig – készültek. A tárgyak a mai Románia területén kerültek elő a 19-20. században.

Bronzkori aranyedények az Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című kiállításon Szegeden a Fekete házban

(Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A kollekció ezer darabja között gyönyörű ékszerek is találhatók: fejdíszek, medalionok, gyűrűk, diadémok, karkötők, fülbevalók. Aranyból készült fegyvereket – tőrt, kardot, harci csákányt – is bemutatnak, amelyek díszfegyverek lehettek. Vélhetően a tulajdonosuk magas rangját jelezték, valamint vallási szertartásokra is használták ezeket a tárgyakat. Az ékszerek és fegyverek mellett hétköznapi eszközöket, többek között edényeket, bögréket, kannákat és pénzérméket is láthatnak az érdeklődők a Fekete házban.

Az Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című kiállítást július 18-án, szerdán 17 órakor nyitja meg George Ivascu, Románia kulturális minisztere. Beszédet mond Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövete és Solymos László, Szeged alpolgármestere. A tárlat 2019. január 20-ig látogatható.