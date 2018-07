Senki sem születik szörnyetegnek, valaki mégis azzá válik

Megrázó, fokozott érdeklődésre számot tartó bűnesetekről a régi krónikák és újságcikkek is árulkodnak. Manapság pedig szinte nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk egy-egy újabb gyilkossági esetről. Lassan egy hónapja ismét visszatért Budapestre a Murder – A gyilkos tárlat is. A felkavaró kiállítás huszonegy szobán keresztül mutatja be az elmúlt évszázadok leghíresebb gyilkosságait. Ezek kapcsán felvetődik a kérdés: mi visz rá egy hétköznapi embert arra, hogy ártson a társának, miként válhat bárkiből is hidegvérű gyilkos.