Előkerült az eltűntnek hitt hatvanéves „krokodilszörny” Ausztráliában

A csaknem öt méter hosszú és hat mázsa tömegű hüllőt a Katherine folyóban ejtették fogságba hétfőn. A helyi természetvédelmi szakemberek szerint a körülbelül 60 éves állat a legnagyobb krokodil, amely a térségben él.

A „krokodilszörny” létezéséről 2008-ban érkeztek először hírek, akkor látták egy mólóról, a hatóságok azóta próbálták befogni. Az óriáshüllőt egy krokodilfarmra szállították egy kisebb társával együtt, amelyet a közelben fogtak el, ugyancsak hétfőn.

‘We’ve never seen one this big’: Rangers in the Northern Territory capture crocodile weighing a whopping 600kg after decade-long hunt – and the beast is longer than most CARS https://t.co/cj82VsGHoi pic.twitter.com/rXn0rI0QJT

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 10, 2018