Kirepült az első fióka a gemenci fészekből

Megkezdődött a gemenci erdőben fészkelő feketególya-pár, Tóbiás és Sára fiókáinak kirepülése. A Gemenc Zrt. finanszírozásával a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésével létrejött feketególyafészek-kamerának köszönhetően az elkövetkezendő néhány napban minden érdeklődő figyelemmel kísérheti a fiókák első szárnypróbálgatásait.

A fiatal madarak az első kirepülés után már csak néhány napig térnek vissza a fészekbe. Általában csatlakoznak egy csoporthoz, az éjszakákat pedig egy kiválasztott fán töltik.

Az egyik madárnak 2017-ben megsérült a lába, ezért még augusztus közepén is a fészekben éjszakázott. Ő különös túlélési stratégiát alkalmazott. Mivel a földön nehezen mozgott, a közeli Sió-holtág horgászait megközelítve várta a neki juttatott kishalakat. Valószínűleg több táplálékhoz jutott ezzel a módszerrel, mint a hagyományosan halászó társai, de ez a fajától idegen szelídség később, a vándorlás során veszélybe is sodorhatta. Ezt a feltételezést a kutatók azonban nem tudják további információval megerősíteni, mivel a keselyűsi fészekben nevelkedő fiókák sosem kapnak gyűrűt, nehogy a beavatkozás miatt a következő évben új helyre költözzenek Tóbiásék.

Tóbiás idén is elsőként érkezett meg az országba a feketególyák közül, március 2-án délután 5 órakor szállt le gemenci fészkére. Párja, Sára március közepén követte, és rögtön tatarozni is kezdték a télen erősen megrongálódott fészkük. A károkat hamar helyreállították, ezt bizonyítja a március 29-i tojásrakás is, amelyet még három másik követett, így összesen négy tojás költését kezdték meg. Az egyik fióka a kikelés utáni napokban erősebb társai miatt nem jutott elég táplálékhoz, így elpusztult.

Az elmúlt hat év során tizennégy fiatal madár hagyta el a fészket július végén, augusztus elején. Ez szám növekszik idén 17-re. A madarak szárnypróbálgatását itt lehet nyomon követni.

A feketególyák fészküket a háborítatlan erdőrészekbe, a legidősebb, illetve legnagyobb fákra építik, amelyeken közel vízszintes, a fészek elhelyezésére alkalmas felület – ágvilla – található. Leggyakrabban a 80-100 évesnél idősebb kocsányos tölgyekre fészkelnek. A feketególyák minősítik az élőhelyeiket: természetvédelmi szempontból értékes területeket választanak a költésre.

Gemencen az elmúlt évtizedekben nem változott a fészkelő párok száma. A gemenci ártér a világon egyedülálló sűrűségű feketególya-populációnak ad otthont. Ez azt jelzi, hogy az élőhely megfelel a faj igényeinek. Az erdőgazdaság mindent megtesz e fokozottan védett madarak érdekében: az erdészeti tevékenységeit átszervezi a fészkek közelében, valamint a túraútvonalak áthelyezésével is biztosítja a madarak nyugalmát.

A címlapfotón a tavalyi fészekalj látható.