Ismeretlen eredetű tárgyak csapódtak a földbe Kazahsztánban

A helyiek beszámolója szerint a becsapódás pillanatában a mobilkommunikáció szünetelt.

A robajra felébredtek a falu lakói, és rögtön a helyszínre siettek, hogy minél hamarabb eloltsák a keletkezett tüzet. Időközben megérkeztek a tűzoltók is, akiknek négy órájukba telt, hogy a lángokat megfékezzék.

Miután végeztek az oltással egy ezüstös, földből kiálló, szelepes tárgyat találtak, amelyet ugyan próbáltak kinyitni, de nem jártak sikerrel. A furcsa eszköztől nem messze, egy kisebb, de külsőre hasonló másik tárgyra bukkantak.

What fell to Earth on early Thursday morning in Western Khazakstan?

